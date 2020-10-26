Yasak Elma yeni bölüm saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? Yasak Elma yayın günü ve kanalı

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın hangi gün ve saatte yayınlandığı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 4. Sezonu ile izleyicilerin karşısına geçen Yasak Elma dizisinin yeni sezonundaki bölümlerinde heyecan katsayısı da artmış durumda.

Yasak Elma Yeni Bölümler Ne Zaman Yayınlanıyor?

Dizidevekarakterlerinin ayrılması ile birlikte Şahika’nın onları asla birlikte görmeme isteği yeni gelişmelerin yaşanmasına neden oldu.’ı kullanan Şahika ilerleyen dönemde Yıldız’ın ona da arkasını dönebileceğini hiç düşünmedi. Ender’in sinirli bir haldeyken Yıldız’a söyledikleri, Yıldız’In hayatının tepetaklak olmasına neden olacaktır.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi her Pazartesi akşamında izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Son olarak 26 Ekim Pazartesi gününde 82. Bölümü ile yayınlanan Yasak Elma dizisinin bir sonraki bölümü de 2 Kasım 2020 tarihinde yine Fox TV kanalında olacak.