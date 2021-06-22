Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?

Fox TV ekranlarında 2019 yılında yayın hayatına giren ve entrikalarla dolu Yasak Elma dizisine yeni dahil olan Şirin karakterine hayat veren Yaren Özgül dizinin izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor.

Yaren Özgün, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümünde tamamlayarak, Balkanlar Koleji’nde Yaratıcı Drama Öğretmeni olarak eğitmenlik yapmaya başlamıştır. Yaren Özgün eğitmenlik hayatını ve oyunculuk kariyerini aynı anda devam ettirmektedir. Oyuncunun doğum tarihi ve doğduğu yerle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.