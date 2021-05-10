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Yasak Elma sezon bitti mi, sezon finali mi yapıyor? Yasak Elma yeni sezonda devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma ekranlara veda ediyor. 4 sezondur geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi sezon finali ile ekranlara ara vermeye hazırlanıyor. Peki, Yasak Elma yeni sezonda devam edecek mi, 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı…

10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:49
Yasak Elma sezon bitti mi, sezon finali mi yapıyor? Yasak Elma yeni sezonda devam edecek mi, ne zaman başlayacak?
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Başrollerini Şevval Sam ve Eda Ece’nin paylaştığı Yasak Elma, 4. Sezonunu 10 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelecek 110. Bölümü ile sonlandıracak. Uzun zamandır oyuncu kadrosunda yaşanan değişiklikler ile konuşulan diziye en son Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cevadzade veda etmiş ve yaşanan bu veda hayranlarını oldukça üzmüştü.

Yasak Elma sezon finali mi yapıyor? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Dizi bu akşam yayınlanacak 110. Bölümü ile sezon finali yapacak ve ekran hayatına ara verecek. Dizinin 5. Sezonunun 2021 yılı Eylül ayının sonlarına doğru yine FOX TV’de yayınlanması bekleniyor.

Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde; Ece Dizdar’ın Berk Oktay’ın sevgilisi rolü ile katılacağı açıklandı. Öte yandan, Ender ve Yılmaz, Hasan Ali’nin açığını yakalayabilmek adına plan yaparken, Hasan Ali de boş durmayarak ilk hamlesini yapacak. Ender, Kaya’yla ilgili kararını vererek zaman kaybetmeden harekete geçecek. Hasan Ali, Yıldız ve Ender’in yüzleşmesi beklenmeyen bir felaket ile yarım kalacak.




Son Güncelleme: 10.05.2021 18:49
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