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Yasak Elma sezon arası verdi, Şevval Sam albüm sürprizi yaptı!

Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer alan Şevval Sam, dizi ara verince hayranlarına sürpriz yaptı. Oyunculuğunun yanında şarkıcı da olan Sam, yeni albümünden 4 şarkıyı takipçilerine sundu. Youtube üzerinden yayınlanan şarkılar dinleyenler tarafından oldukça beğenildi.

14 Mayıs 2021 Cuma 22:28
Yasak Elma sezon arası verdi, Şevval Sam albüm sürprizi yaptı!
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Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Şevval Sam, rol aldığı Yasak Elma dizisi sezon arası verince, hayranlarına albüm sürprizi yaptı. Daha önce Karadeniz şarkılarını yeniden seslendireceğini ve albüm çıkaracağını duyuran Sam, albümden 4 şarkıyı takipçilerine sundu. Albümü Mayıs ayı içerisinde çıkarmayı hedefleyen Sam, albüm çıkmadan 4 şarkıyı Youtube üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Dinleyenler şarkılar hakkında oldukça olumlu konuşurken, albümün geri kalanı merakla bekleniyor. Şarkıların yayınlanmasının ardından Instagram üzerinden paylaşım yapan Sam, emeği geçen herkese teşekkür etti. İşte Şevval Sam’ın paylaşımı...


Son Güncelleme: 14.05.2021 22:28
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Anahtar Kelimeler:
Şevval SamFox TvYasak ElmaKaradeniz şarkıları
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