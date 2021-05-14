Yasak Elma sezon arası verdi, Şevval Sam albüm sürprizi yaptı!

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan, rol aldığıdizisi sezon arası verince, hayranlarına albüm sürprizi yaptı. Daha öncenı yeniden seslendireceğini ve albüm çıkaracağını duyuran Sam, albümden 4 şarkıyı takipçilerine sundu. Albümü Mayıs ayı içerisinde çıkarmayı hedefleyen Sam, albüm çıkmadan 4 şarkıyı Youtube üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Dinleyenler şarkılar hakkında oldukça olumlu konuşurken, albümün geri kalanı merakla bekleniyor. Şarkıların yayınlanmasının ardından Instagram üzerinden paylaşım yapan Sam, emeği geçen herkese teşekkür etti. İşte Şevval Sam’ın paylaşımı...