Yasak Elma Sedai kimdir? Bahtiyar Memili hakkında bilgiler

dizisi oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etmeyi başlarken son olarak Çukur’da Cumali Koçovalı’ya hayat veren Necip Memili’nin kardeşidiziye dahil oldu. Erdal Özyağcılar’ın Hasan Ali adlı kötü karakterle dahil olan dizide Berk Oktay, Hasan Ali’nin oğlu Çağatay’ı canlandıracak.

Pazartesi akşamlarında sevilerek izlenen Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Memili’nin kardeşi Bahtiyar Memili Yasak Elma’nın oyuncu kadrosuna girdi. Pazartesi akşamları abisine rakip olmak isteyen kardeş Memili, Sedai karakterine hayat verecek.