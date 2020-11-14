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Yasak Elma Sedai kimdir? Bahtiyar Memili hakkında bilgiler

Yasak Elma dizisinde Sedai karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte Bahtiyar Memili hakkında bilgiler.

14 Kasım 2020 Cumartesi 15:29
Yasak Elma Sedai kimdir? Bahtiyar Memili hakkında bilgiler
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Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosuna yeni isimleri dahil etmeyi başlarken son olarak Çukur’da Cumali Koçovalı’ya hayat veren Necip Memili’nin kardeşi Bahtiyar Memili diziye dahil oldu. Erdal Özyağcılar’ın Hasan Ali adlı kötü karakterle dahil olan dizide Berk Oktay, Hasan Ali’nin oğlu Çağatay’ı canlandıracak.

Pazartesi akşamlarında sevilerek izlenen Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Memili’nin kardeşi Bahtiyar Memili Yasak Elma’nın oyuncu kadrosuna girdi. Pazartesi akşamları abisine rakip olmak isteyen kardeş Memili, Sedai karakterine hayat verecek.



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:29
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Anahtar Kelimeler:
Bahtiyar MemiliYasak Elma
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