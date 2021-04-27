Yasak Elma Şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade veda ediyor...

Fox Tv'nin en çok beğenilen dizisi Yasak Elma, her hafta kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Oyuncularının performansı ve ilgi çeken senaryosuyla ekranlara gelen diziden şok ayrılık haberi geldi. Yasak Elma son fragmanı izle!

Yasak Elma canlı yayın izle! Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade, diziden senaryo gereği ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Hayranları bu habere üzülürken sosyal medyada en çok aranan içeriklerden biri haline geldi.

Başrollerinde Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Erdal Özyapcılar gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi her sahnesiyle ayrı bir entrika yaratmaya devam ediyor.

108.en son yayınlanan bölümde Cansu'nun kurşunuyla Şahika'nın öleceği kesinleşti. Senaryo gereği diziden ayrılan Nesrin Cavadzade, 1982 Azerbaycan doğumludur. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölüm mezunudur. Yayın hayatına başladığı zamandan itibaren dikkat çeken güzelliği ve oyunculuk performansıyla akıllarda kalmayı başardı. Geçen sene Bizim Hikaye dizisinde rol aldıktan sonra Yasak Elma dizisine katıldı ve efsane performansıyla çıkardığı başarılı sahnelerin ardından adından oldukça çok söz ettirdi.

Şimdilerde sosyal medya üzerinde en çok aranan isimlerden biri oldu.