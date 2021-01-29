Yasak Elma şahika ölüyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor?

Fox TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizilerinden biri olan Yasak Elma’nın 96.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı birçok izleyicinin kafasını karıştırdı ve sosyal medyada gündem oldu.

Yasak Elma Şahika ölüyor mu?

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

Dizinin, fragmanında Hasan Ali’nin ikram ettiği şalgam suyunu içen Şahika bayılıyor ve öldüğü söyleniyor. Bu durum sosyal medyada gündem olurken Şahika karakterini canlandıran’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı dizinin 1 Şubat 2021 tarihinde yayınlancak yeni bölümünde belli olacak.

Nesrin Cavadzade, ‘Bir Başkadır’ dizisinde canlandırdığı rol gereği, televizyona ve total izleyiciye iş yapmaktan mutsuz olduğunu söylemesi ve sonrasında küfür etmesinden dolayı Yasak Elma dizisinin yapımcılığını yapan Fatih Aksoy rahatsız olmuştu. Bu olaya Aksoy2un tepki göstermesi ile beraber Yasak Elma’da Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade’nin diziye veda edeceği konuşulmuştu. Ayrılığa dizinin diğer başrollerinde oynayan Eda Ece ve Şevval Sam’ın engellediği söylenmişti. Fakat dizinin yayınlanan son fragmanıyla yıldız oyuncunun tekrardan diziden ayrılması gündeme geldi.

Yasak Elma 96.bölüm fragmanı