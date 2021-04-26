Yasak Elma Şahika ölüyor mu?

FOX TV ekranlarının en çok sevilen ve seyredilen dizilerinden olan Yasak Elma dizisinde olaylar hızla gelişmeye devam ediyor.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ile Nesrin Cevadzade'nin yer aldığı dizi 107. bölümü yayınlandı. Yeni yayınlanan fragmanı yani 108. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren büyük bir ses getirdi.

Dizide son bölümde bir kişinin öleceği iddia edildi. Kaya karakterinin diziye tekrar dönmesi senaryoyu tekrar baştan aşağı değişmesine neden oldu. Ender ile Kaya ilişkisi yine dizide olmaya başladı.

Cansu elinde silah ile partide bulunanların üzerine kurşun yağdırması büyük bir şok etkisi yarattı. Çağatay ile konuşan Yıldız'ın hamile olduğunu ifade etmesi olayları tamamen karıştırır. Fakat son gelen kulis bilgilerine göre ölen kişinin Şahika değilde Asuman olduğu iddia ediliyor.