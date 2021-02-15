Yasak Elma Şahika Ölecek mi? Nesrin Cavadzade Ayrılıyor mı?

Yeni bölümü ile 1 Şubat’ta izleyici karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisinin fragmanı izleyicileri şaşkına çevirdi. Fragmanı izleyen seyirciler Nesrin Cavadzade’nin diziden çıkıp çıkmayacağını merak eder oldu.

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve oyuncu Nesrin Cavadzade tartışma yaşamışlardı ama araya öbür oyuncuların girmesi ile konuyu tatlıya bağlanmıştı. Çıkan tartışmaya neden olan konu ise Nesrin Cavadzade’nin Netflix’de ki Bir Başkadır dizisi hakkında yaptığı paylaşımdı. Nesrin Cavadzade paylaşımında Bir Başkadır dizisinin eğitimli kesimlere hitap ettiğini ama Yasak Elma dizisinin cahil kesime hitap ettiğini ve böyle işleri yapmaktan nefret ettiğini söylemişti. Bu açıklamalardan sonra tartışma çıkmıştı.

Bu tartışmalara rağmen konu tatlıya bağlandı ve şuan ikili arasında herhangi bir problem yok. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisindeki Şahika karakterine devam edecek.

Uzun süredir savaş içerisinde olan Şahika ve Hasan Ali savaşa devam ediyorlar. Hasan Ali, Şahika’yı özür dileme bahanesi ile eve çağırıp ona zehirli şalgam içirecek ve Şahika’nın kalbi duracak. Hasan Ali, Şahika’yı denize atma ve ondan kurtulmak isteyecek.