Yasak Elma Şahika Ölecek mi? Nesrin Cavadzade Ayrılıyor mı?

Yeni bölümü ile 1 Şubat’ta izleyici karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisinin fragmanı izleyicileri şaşkına çevirdi. Fragmanı izleyen seyirciler Nesrin Cavadzade’nin diziden çıkıp çıkmayacağını merak eder oldu.
Bu tartışmalara rağmen konu tatlıya bağlandı ve şuan ikili arasında herhangi bir problem yok. Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisindeki Şahika karakterine devam edecek.
Uzun süredir savaş içerisinde olan Şahika ve Hasan Ali savaşa devam ediyorlar. Hasan Ali, Şahika’yı özür dileme bahanesi ile eve çağırıp ona zehirli şalgam içirecek ve Şahika’nın kalbi duracak. Hasan Ali, Şahika’yı denize atma ve ondan kurtulmak isteyecek.
Son Güncelleme: 15.02.2021 01:25