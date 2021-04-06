Yasak Elma Şahika öldü mü, Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Fox TV’nin sevilen dizilerinden birisi olan Yasak Elma’da son zamanlarda devam eden Nesrin Cevadzade’nin ayrılması ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Dizide Şahika karakterine hayat veren Cavadzade’nin ölüp ölmediği araştırılıyor. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yayınlanan fragmanda bir ceset olması ve Şahika'nın içerisinde olduğu mekandan çıkması dizi hayranlarını meraklandırdı.

Yasak Elma Şahika öldü mü?

Son bölümde Hasan Ali’nin Şahika’ya boşanma sözleşmesi imzalatıyor. Yeni birisi ile tanışan Şahika otelde tanıştığı kişi ile buluşuyor ve sonrasında otelden cansız bir beden çıkarılıyor. Ölen kişinin Şahika olup olmadığı ise merak ediliyor.

Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı?

Diziye yeni bir erkek oyuncu alınacağı açıklanırken gizemli erkeğin planları olduğu belirtildi. Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.