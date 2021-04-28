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Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı? Yasak Elma final mi yapacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterinin öldüğü iddia edildi. Yasak Elma dizisinde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakteri ölüp ölmeyeceği merak edildi. Şahika karakterinin diziden ayrılacağı söylenirken Nesrin Cavadzade konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 13:54
Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı? Yasak Elma final mi yapacak?
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Fox TV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisinin Şahika karakteri merak edildi. Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri entrikalarla dolu bir kişiliktir. Dizide Şahika karakterini Nesrin Cavadzade canlandırmaktadır. Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade’nin ölerek diziye veda edeceği iddia edildi. 

Şahika öldü mü?

Birsen Altundaş’ın yaptığı habere göre Yasak Elma dizisinde Nilperi Şahinkaya’nın canlandırdığı Cansu karakterinin silahlı saldırısına uğrayan Şahika ölerek diziye veda edecektir. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nesrin Cavadzade: “Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Efsaneler ölmez” ifadelerini kullandı. 

Nesrin Cavadzade kimdir?

30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan Nesrin Cavadzade, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır. Türkçe dışında Rusça, İngilizce ve Fransızca bilen Nesrin Cavadzade, üniversiteyi bitirdikten sonra ‘Yersiz Yurtsuz’ dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Nesrin Cavadzade filmden sonra ‘Dilber'in Sekiz Günü’ isimli filmde rol almıştır. Dilber’in Sekiz Günü filmiyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almaya hak kazanan Nesrin Cavadzade, daha sonra Cemal Şam’ın filmi olan ‘Acı’ ile tekrardan Erzurum Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almıştır. Samanyolu, Al Yazmalım, Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa dizileri ile Güzel Günler Göreceğiz, Yangın Var filmlerinde başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Oynadığı 'Güzel Günler Göreceğiz' filmiyle Antalya Film Festivali'nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’, Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Deneği Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini alan Nesrin Cavadzade, ‘Yangın Var’ filmiyle tekrardan Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerine layık görülmüştür.

Nesrin Cavadzade’nin almış olduğu ödüller

  • 2014- 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü (Kuzu) 
  • 2011- 48.Antalya Film Şenliği- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güzel Günler Göreceğiz)
  • 2012- 17.Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yangın Var)
  • 2012- 23.Ankara Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Yangın Var)
  • 2009- 20.Ankara Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)
  • 2008- 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

Nesrin Cavadzade’nin rol aldığı dizi ve filmler 

  • Cemil Şov (Sinema Filmi)
  • Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Sinema Filmi)
  • Yasak Elma (TV Dizisi)
  • El Desentierro (Sinema Filmi)
  • Bizim Hikaye (TV Dizisi)
  • Fi (Puhu TV)
  • Kış Güneşi (TV Dizisi)
  • Çanakkale Yüzyıllık Mühür (TV Dizisi)
  • Son Mektup (Sinema Filmi)
  • Kuzu (Sinema Filmi)
  • Annemin Şarkısı (Sinema Filmi)
  • Küçük Ağa
  • Görüş Günü Kadınları
  • Ağır Roman Yeni Dünya
  • Derin Nefes Al (Kısa Film)
  • Yangın Var
  • Güzel Günler Göreceğiz
  • Al Yazmalım
  • Samanyolu
  • Acı
  • Gitmek: Benim Marlon ve Brandom
  • Dilber'in Sekiz Günü
  • Pazar - Bir Ticaret Masalı
  • Yersiz Yurtsuz 



Son Güncelleme: 28.04.2021 13:54
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Nesrin CavadzadeşahikaYasak Elma
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