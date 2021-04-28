Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı? Yasak Elma final mi yapacak?

Fox TV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisinin Şahika karakteri merak edildi. Yasak Elma dizisinde Şahika karakteri entrikalarla dolu bir kişiliktir. Dizide Şahika karakterini Nesrin Cavadzade canlandırmaktadır. Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade’nin ölerek diziye veda edeceği iddia edildi.

Şahika öldü mü?

Nesrin Cavadzade kimdir?

Birsen Altundaş’ın yaptığı habere göre Yasak Elma dizisinde Nilperi Şahinkaya’nın canlandırdığı Cansu karakterinin silahlı saldırısına uğrayan Şahika ölerek diziye veda edecektir. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nesrin Cavadzade: “Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Efsaneler ölmez” ifadelerini kullandı.

30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğan Nesrin Cavadzade, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda 2 yıl oyunculuk eğitimi almıştır. Türkçe dışında Rusça, İngilizce ve Fransızca bilen Nesrin Cavadzade, üniversiteyi bitirdikten sonra ‘Yersiz Yurtsuz’ dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Nesrin Cavadzade filmden sonra ‘Dilber'in Sekiz Günü’ isimli filmde rol almıştır. Dilber’in Sekiz Günü filmiyle Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almaya hak kazanan Nesrin Cavadzade, daha sonra Cemal Şam’ın filmi olan ‘Acı’ ile tekrardan Erzurum Film Festivali’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü almıştır. Samanyolu, Al Yazmalım, Ağır Roman Yeni Dünya, Küçük Ağa dizileri ile Güzel Günler Göreceğiz, Yangın Var filmlerinde başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Oynadığı 'Güzel Günler Göreceğiz' filmiyle Antalya Film Festivali'nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’, Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Deneği Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini alan Nesrin Cavadzade, ‘Yangın Var’ filmiyle tekrardan Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerine layık görülmüştür.

Nesrin Cavadzade’nin almış olduğu ödüller

2014- 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü (Kuzu)

2011- 48.Antalya Film Şenliği- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güzel Günler Göreceğiz)

2012- 17.Sadri Alışık Ödülleri- En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yangın Var)

2012- 23.Ankara Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Yangın Var)

2009- 20.Ankara Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

2008- 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali- En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

Nesrin Cavadzade’nin rol aldığı dizi ve filmler