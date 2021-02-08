Yasak Elma Şahika öldü mü?

Yasak Elma Şahika ölüyor mu?

’nin entrikalarla dolu dizisi, yeni kadrosuyla her Pazartesi akşamı izleyici ile buluşuyor. MEDYAPIM tarafından hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yasak Elma’nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Şahika, Hasan Ali’yi öldürmek için zehirli bir içecek verir. Ancak kendi kurduğu tuzağa düşen Şahika, Hasan Ali’nin ona kurduğu kumpas ile bir anda ortadan kaybolur. Şahika’nın kaybolması, Ender’i şüphelendirir ve Hasan Ali’nin Şahika’yı öldürdüğünü düşünür. Hasan Ali ise planının gizli kalması için tüm gücünü kullanır. Yeni bir plan içerisinde olan Ender, Hasan Ali’nin katil olduğunu herkese ispat etmeye uğraşır.