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Yasak Elma Şahika öldü mü?

Fenomen dizi Yasak Elma, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Dizide Hasan Ali ile Şahika arasında gelişen olaylar sonrası Şahika öldü mü merak konusu oldu. İşte yeni bölüm ile ilgili ayrıntılar.

08 Şubat 2021 Pazartesi 16:08
Yasak Elma Şahika öldü mü?
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Fox TV’nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma, yeni kadrosuyla her Pazartesi akşamı izleyici ile buluşuyor. MEDYAPIM tarafından hazırlanan dizinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yasak Elma Şahika ölüyor mu?

Yasak Elma’nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Şahika, Hasan Ali’yi öldürmek için zehirli bir içecek verir. Ancak kendi kurduğu tuzağa düşen Şahika, Hasan Ali’nin ona kurduğu kumpas ile bir anda ortadan kaybolur. Şahika’nın kaybolması, Ender’i şüphelendirir ve Hasan Ali’nin Şahika’yı öldürdüğünü düşünür. Hasan Ali ise planının gizli kalması için tüm gücünü kullanır. Yeni bir plan içerisinde olan Ender, Hasan Ali’nin katil olduğunu herkese ispat etmeye uğraşır.



Son Güncelleme: 08.02.2021 16:08
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Yasak ElmaşahikaFox Tv
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