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Yasak Elma Şahika neden yok, ayrıldı mı? Nesrin Cavadzade diziden neden ayrılıyor?

Fox Tv'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma ekranlara tüm heyecanlı sahneleriyle gelmeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakteri Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Sezon finali yapması beklenen dizide son gelişmeler neler? İşte Yasak Elma dizisine dair her şey haberimizde yer alıyor!

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:34
Yasak Elma Şahika neden yok, ayrıldı mı? Nesrin Cavadzade diziden neden ayrılıyor?
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Fox Tv'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta heyecanlı sahneleriyle izleyenlerini merakta bırakan dizi de bu hafta neler olacak? Yasak Elma son fragmanını izle!

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncuların oynadığı dizide her hafta bambaşka entrikalar ekrana geliyor. İzleyenlerin adeta müptelası haline gelen dizide sevilen karakterlerden biri olan Şahika'yı canlandıran Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma canlı izle!

Dizinin sezon finali yapması beklenirken, 108. bölümde çok konuşulan sahneler ekranlara gelmişti. Cansu'nun saldırısıyla izleyenlerde şok geçirdi. 

Cansu'nun kurşunuyla öleceği yani diziye veda edileceği konuşulan Nesrin Cavadzade'nin ayrılık haberi hayranlarını çok üzdü. 

Senaryo gereği diziden ayrıldığı kesinleşen Nesrin Cavadzade'nin gidişi hayranlarını ilerleyecek senaryoda ve bölümlerde ne olacağı merakı sardı. 

Nesrin Cavadzade kimdir?

1982 Azerbaycan doğumludur. Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölüm mezunudur. Birçok dil bilen Cavadzade, Yersiz Yurtsuz dizisiyle ekranlara başlamıştır. Güzelliği ve oyunculuğundaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu birçok dizi, film ve reklamda rol almaya devam ediyor. 

Son zamanlarda da Bizim Hikaye dizisi ve en son Yasak Elma dizi projesiyle ekranlara gelmiştir. 




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:34
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Yasak ElmaFoxNesrin Cavadzade
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