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Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?

Yasak Elma dizisinde ayrılık yaşandı. Dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin öldürülmesi sonucunda diziden ayrıldığı açıklanırken dizi hayranları araştırmalarına hız verdi. Pek çok kişi, Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Ede Ece tartıştı diye mi ayrıldı? soruları araştırılıyor.

04 Mayıs 2021 Salı 02:34
Yasak Elma Şahika nasıl öldürüldü? Nesrin Cavadzade Eda Ece tartıştı diye mi ayrıldı?
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Fox Tv ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Yasak Elma’nın son bölümünden yaşananlar sonrasında dizi hayranları Şahika’nın diziden ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı. Oyunculuğu ile 2 kez Altın Portakal ve görev aldığı 10 filmin 9’unda ödül almayı başaran Nesrin Cavadzade’nin adı son zamanlarda sürekli ayrılma haberleri ile anılmaya devam ediyor.

Ortaya atılan iddialara göre çekimlerde başrol Eda Ece ve dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’un dizi seti durdurarak konuşmaları üzerine Cavadzade tepki gösterir. Yaşanan tartışma sonrasında Yasak Elma yapımcıları Nesrin Cavadzade’yi diziden çıkarma kararı verirler denildi.

Yasak Elma setinde olay

Dizinin yayınlanan 109. Bölümünde Şahika karakteri öldürülerek diziden ayrıldı. Ortaya atılan iddialara göre Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’nin dizi setinde yaşadığı tartışmalar neden olurken olaylar sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu.

Alınan bilgilere göre dizinin başrol oyuncusu Eda Ece ile yönetmen Neslihan Yeşilyurt uzun bir süre aralarında sohbet ederek seti bekletmişler ve bütün set ekibi buna çok sinirlenmiş. Duruma ilk tepki gösteren Nesrin Cavadzade ve yönetmen arasında yaşanan tartışma sonrasında diziden ayrıldı deniliyor.

Oyuncunun diziden ayrılması dizi hayranlarının önemli bir kesimi tarafından eleştirilerin merkezinde olurken iddialar doğru ise sinirlenmesinin haklı olduğu sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz dönemlerde de Eda Ece ve Nesrin Cavadzade arasında gerginlik olduğu iddiaları başarılı oyuncu Eda Ece sorulan sorulara yanıt vermemişti.

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 02:34
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Yasak ElmaşahikaNesrin CavadzadeNasıl öldürüldüEda EceTartışmaGerginlikAyrılık
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