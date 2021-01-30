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Yasak Elma Şahika diziye devam edecek mi? Nesrin Cavadzade merak edilen konuyu açıkladı

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika, kurduğu tuzağa düşerek zehirleniyor. İzleyicilerin merak ettiği Şahika diziye devam edecek mi sorusuna, Nesrin Cavadzade'den yanıt geldi.

30 Ocak 2021 Cumartesi 16:25
Yasak Elma Şahika diziye devam edecek mi? Nesrin Cavadzade merak edilen konuyu açıkladı
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Fox Tv’nin fenomen dizisi Yasak Elma, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yasak Elma’nın bu haftaki bölümünde Şahika, Hasan Ali Bey’i zehirlemek isterken kendi kurduğu tuzağa düşüyor. Zehirlendikten sonra öleceği konuşulan Şahika karakterinin akıbeti belli oldu.

Şahika diziden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin yer aldığı entrika dolu Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Şahika, Hasan Ali Bey’i öldürmek için plan yaparken Hasan Ali tarafından tuzağa düşüyor ve kendisi zehirleniyor.

Fragmanda Şahika öldü olarak gösteriliyor ancak gazeteci Birsen Altuntaş’ın yazısına göre Nesrin Cavadzade diziden ayrılmayacak.

Yasak Elma’nın reytingleri düştü!

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisi, sezon ortasında oyuncu kadrosu ve senaryosunu yenilemesi sonrası reytinglerde büyük bir düşüş yaşadı. Talat Bulut, Gökhan Alkan ve Barış Kılıç kadrodan ayrıldıktan sonra yerine yeni hikayeleriyle Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi isimler getirildi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 16:25
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Nesrin CavadzadeşahikaYasak ElmaEda EceŞevval Sam
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