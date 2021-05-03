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Yasak Elma Şahika diziden ayrıldı mı, öldü mü? Yasak Elma Şahika Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı?

Fox TV ekranlarının sürükleyici dizisi ‘Yasak Elma’ yayın hayatına kaldığı yerden devam ederken dizide yer alan Şahika karakterinin diziden çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Şahika karakteri dizide ölüyor mu? soruları araştırılırken Şahika karakterine can veren Nesrin Cavadzade diziden ayrılma sebebi açıklandı. İşte Yasak Elma Şahika hakkında merak edilenler

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:22
Yasak Elma Şahika diziden ayrıldı mı, öldü mü? Yasak Elma Şahika Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı?
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Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 3 sezondur yayın hayatına devam ederken diziye birçok oyuncu girip çıktı. Son olarak dizide uzun süredir yer alan Şahika, 109.bölümde diziden ayrılıyor.  Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade diziden ayrılacağını daha önceden açıklamıştı.

3 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde Şahika karakteri diziye ölerek veda edecek. Binlerce kişi tarafından sevilerek izlenen dizi Şahika’nın ölümü ile şok oldu. 3 Mayıs akşamı diziye ölerek veda eden oyuncu, diziye veda ederken sosyal medyada paylaşımda bulundu. Güzel dilekler için teşekkür eden başarılı oyuncu Cavadzade, “efsaneler ölmez” ifadelerini kullandı.

Yeni projeler ile karşı karşıya olan güzel oyuncu, büyük sürprizler ile geri döneceğini söyledi.  Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin dizi yönetmeni ile tartıştığı bu yüzden diziden ayrıldığı iddiaları yer alıyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
Nesrin CavadzadeYasak ElmaşahikaDizi
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