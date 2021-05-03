Yasak Elma Şahika diziden ayrıldı mı, öldü mü? Yasak Elma Şahika Nesrin Cavadzade diziden neden ayrıldı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma 3 sezondur yayın hayatına devam ederken diziye birçok oyuncu girip çıktı. Son olarak dizide uzun süredir yer alan Şahika, 109.bölümde diziden ayrılıyor. Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade diziden ayrılacağını daha önceden açıklamıştı.
Yeni projeler ile karşı karşıya olan güzel oyuncu, büyük sürprizler ile geri döneceğini söyledi. Ayrıca Nesrin Cavadzade’nin dizi yönetmeni ile tartıştığı bu yüzden diziden ayrıldığı iddiaları yer alıyor.
Son Güncelleme: 03.05.2021 22:22