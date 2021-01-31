Yasak Elma Şahika ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden çıkıyor mu, neden ayrılıyor?

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinde, başrol oyuncusu Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılacağı konuşuluyor. Sezon ortasında birçok ünlü isim ile yollarını ayıran dizi, yeni oyuncular dahil olduğu halde düşük reytingler almaya devam ediyor. Talat Bulut, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan’ın diziden ayrıldıktan sonra Nesrin Cavadzade’nin de 90.bölümde diziye veda edeceği iddia ediliyor.

Yasak elma Şahika ölüyor mu?

Nesrin Cavadzade Yasak Elma’dan neden ayrılıyor?

Yasak Elma’nın yeni bölüm fragmanında Şahika, içine zehir koyduğu şalgamı Hasan Ali Bey’e ikram ediyor. Bir şekilde şalgamı kendi içen Şahika bayılarak yere düşüyor. Hasan Ali ise yardımcılarından Şahika’dan kurtulmaları için yardım istiyor. Fragman böyle iken sosyal medyada Şahika karakterinin gerçekten öldüğü ve Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrıldığı söylentileri çıktı. Dizinin yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünde Şahika’nın durumu belli olacak.

Nesrin Cavadzade, Netflix yapımı Bir Başkadır dizisinde rolü gereği total seyirciye iş yaptığı için mutlu olmadığını söyleyip küfür etmişti. Bu durumdan rahatsız olan yapımcı Fatih Aksoy, Cavadzade’ye tepki göstermiş ve güzel oyuncunun diziden ayrılacağı gündeme gelmişti.