İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Yasak Elma Öner kim? Emre Dinler kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yasak Elma dizisinde Öner Kurtoğlu karakterine hayat verecek oyuncunun kim olduğu merak konusu haline geldi. İşte Öner karakterini canlandıracak olan Emre Dinler hakkında detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 16:26
Yasak Elma Öner kim? Emre Dinler kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?
Takip Et:

Fox TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosunda yeni bir isim yer aldı. Med Yapım tarafından hazırlanıp Fox TV ekranlarına verilen Yasak Elma dizisinin kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncular yer alırken ayrıca senaryo gereği ayrılıklar ve yeni karakterler diziye dahil oluyor. 102. Bölümünde yeni bir karakterin diziye dahil olacağı bilgisi verildi. Öner Kurtoğlu karakterine hayat verecek olan oyuncu ise merak konusu haline gelirken Öner Kurtoğlu karakterini Emre Dinler’in canlandıracağı açıklandı. İzleyicilerin aklında ise Emre Dinler kimdir sorusu takıldı. 

Emre Dinler kimdir?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Yasak Elma dizisinin entrikalı senaryoları izleyicilerin aklına bu bölüm neler olacak sorusunu sormasına sebep oluyor. Yasak Elma dizisinin 100. bölümünde Hasan Ali ile evlenen Şahika'nın evliliği sayesinde bütün avantajları kullanması Ender'i rahatsız etmeye başlayacak. Çağatay ise Cansu ile yaşadığı şeyler sebebiyle Cansu yüzünden kimin tehdit ettiğini öğrenmeye çalışacak bu sebeple uzun süredir sakladığı sırrını söylemek zorunda kalacak.



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emre Dinler Kimdir?Yasak Elma Öner Kimdir?Yasak Elmanın Yeni Oyuncusu Kim?Yasak Elma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Aşkın Tarifi Dizisi Oyuncu Kadrosu açıklandı mı? Aşkın Tarifi dizisinin konusu ne?
Aşkın Tarifi Dizisi Oyuncu Kadrosu açıklandı mı? Aşkın Tarifi dizisinin konusu ne?
Kuruluş Osman dizisi Böke karakteri kimdir? Uğur Biçer'in biyografisi!
Kuruluş Osman dizisi Böke karakteri kimdir? Uğur Biçer'in biyografisi!
Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay karakteri
Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kuruluş Osman Kara Şaman Togay karakteri
Moxie filminin konusu ne? Moxie filmi izleyici yorumları ve incelemesi
Moxie filminin konusu ne? Moxie filmi izleyici yorumları ve incelemesi

Popüler Haberler

Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin tabirleri ve yorumları
Rapor parası alma şartları nelerdir? Kaç günlük rapor parası alınır?
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 5 Mart 2021 Cuma
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada para alma görmek ne anlama gelir? Rüyada para alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 5 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Vazife malülü nedir, şartları ve hakları nelerdir?
Galatasaray-Real Madrid maçı şifresiz yayın yapan yabancı kanallar
18 yaşının altında olan kişilerin banka hesabı açma şartları ve istenen evraklar
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
Baraj dizisi ilk bölüm ne zaman? Baraj dizisi oyuncu kadrosu roller ve oyuncular
Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar
Show TV canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.