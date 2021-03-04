Yasak Elma Öner kim? Emre Dinler kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Fox TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosunda yeni bir isim yer aldı. Med Yapım tarafından hazırlanıp Fox TV ekranlarına verilen Yasak Elma dizisinin kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncular yer alırken ayrıca senaryo gereği ayrılıklar ve yeni karakterler diziye dahil oluyor. 102. Bölümünde yeni bir karakterin diziye dahil olacağı bilgisi verildi. Öner Kurtoğlu karakterine hayat verecek olan oyuncu ise merak konusu haline gelirken Öner Kurtoğlu karakterini Emre Dinler’in canlandıracağı açıklandı. İzleyicilerin aklında ise Emre Dinler kimdir sorusu takıldı.

Emre Dinler kimdir?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Yasak Elma dizisinin entrikalı senaryoları izleyicilerin aklına bu bölüm neler olacak sorusunu sormasına sebep oluyor. Yasak Elma dizisinin 100. bölümünde Hasan Ali ile evlenen Şahika'nın evliliği sayesinde bütün avantajları kullanması Ender'i rahatsız etmeye başlayacak. Çağatay ise Cansu ile yaşadığı şeyler sebebiyle Cansu yüzünden kimin tehdit ettiğini öğrenmeye çalışacak bu sebeple uzun süredir sakladığı sırrını söylemek zorunda kalacak.

