İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler

Yasak Elma dizisine yeni bölümde Ömer Kurtoğlu karakteriyle Emre Dinler dahil olacak. Dizinin sevenleri Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir, Emre Dinler hakkında bilgileri araştırıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 12:37
Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya yeni sezonda Ömer Kurtoğlu karakteri katıldı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstleniyor. Med Yapım imzalı dizinin yeni sezonunda diziye katılan Ömer Kurtoğlu karakteri dikkatleri çekti.

Ömer Kurtoğlu karakteri diziye 102.bölümde dahil olacak. Yasak Elma dizisinin yeni karakteri Ömer Kurtoğlu, oyuncu Emre Dinler tarafından canlandırılacak.

Emre Dinler kimdir?

1993 yılında Hatay’da dünyaya gelen Emre Dinler, PH7 Entertainment ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Yakışıklı oyuncu kariyerine 2013 yılında katıldığı Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra modellikle başlamıştır. 190 cm boyunda olan Emre Dinler, modelliğin ardından oyunculuk eğitimleri almıştır. 2018 yılında ilk kez Gülperi dizisiyle ekranlarda yer alan Emre Dinler, sektörün yeni ancak parlak isimlerinden biri olarak son yıllara dikkat çekiyor.

Yakışıklı oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine hayat vermişti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emre DinlerYasak Elmaömer Kurtoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Kuruluş Osman Selcan Hatun dizide neden yok? Selcan Hatun geri dönecek mi? Didem Balçık hamile mi, diziye geri dönecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir Meto kimdir?
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Gonca kim? Ünlüler takımından Gonca Kakar
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor Melis Sezer kimdir? Ünlüler takımı Melis Sezer hakkında merak edilenler
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 Berkay Yuvakuran kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal'ın kim olduğu belli oldu

Popüler Haberler

Düğün salonları ne zaman açılacak? Kısıtlama kapsamındaki düğün yasakları kalkacak mı? Tarih belli oldu mu?
Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Hasan Can Kaya'nın sevgilisi kimdir? Sultan San hakkında bilgiler
Bugün kimin maçı var? 4 Mart 2021 Perşembe hangi maç hangi kanalda yayınlanıyor?
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile
Askerlik yaşı kaçtır? Okul sebebi ile kaç yıl muaf olunabilir?
Pet şişe toplayarak nasıl para kazanılır? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?
Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması günü geriye düşürür mü?
ISO 9001 kalite yönetim sistemi nedir?
Öğrenci Okul Numarası Nasıl Sorgulanır? Eski Okul Numarası Nerden Öğrenilir?
Silah bulundurma ruhsatı nasıl alınır? Silah taşıma ruhsatı için gerekli belgeler
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Aile Hekimimi intenetten değiştirebilir miyim? 2021 Aile hekimi değiştirme formu nasıl doldurulur?
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri
Boşanma dilekçesi nereye yazılır? 2021 Boşanma dilekçelerinde istenilen ekler
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 4 Mart 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.