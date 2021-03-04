Yasak Elma Ömer Kurtoğlu kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya yeni sezonda Ömer Kurtoğlu karakteri katıldı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstleniyor. Med Yapım imzalı dizinin yeni sezonunda diziye katılan Ömer Kurtoğlu karakteri dikkatleri çekti.

Emre Dinler kimdir?

Ömer Kurtoğlu karakteri diziye 102.bölümde dahil olacak. Yasak Elma dizisinin yeni karakteri Ömer Kurtoğlu, oyuncutarafından canlandırılacak.

1993 yılında Hatay’da dünyaya gelen Emre Dinler, PH7 Entertainment ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Yakışıklı oyuncu kariyerine 2013 yılında katıldığı Miss Model of Turkey yarışmasında üçüncü olduktan sonra modellikle başlamıştır. 190 cm boyunda olan Emre Dinler, modelliğin ardından oyunculuk eğitimleri almıştır. 2018 yılında ilk kez Gülperi dizisiyle ekranlarda yer alan Emre Dinler, sektörün yeni ancak parlak isimlerinden biri olarak son yıllara dikkat çekiyor.

Yakışıklı oyuncu son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine hayat vermişti.