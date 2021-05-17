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Yasak Elma neden yok, dizi final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?

Pazartesi günleri ekranlara gelen Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin takipçileri ise Yasak Elma’nın yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Yasak Elma yeni bölüm neden yok? Yasak Elma sezon finali mi yaptı? Yasak Elma’nın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte tüm bu soruların yanıtı...

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:11
Yasak Elma neden yok, dizi final mi yaptı? Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi, yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip edildi. Pazartesi günleri ekranlara gelen dizi, günün en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı. Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Çağatay Kuyucu gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, hem oyuncu kadrosuyla hem de konusuyla bir hayli dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünün bu hafta olmaması ise dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yasak Elma’nın yeni bölümünün neden olmadığını merak eden izleyiciler, intenet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Yasak Elma neden yok? Yasak Elma final mi yaptı?

Yasak Elma’nın yeni bölümü neden yok?

Yasak Elma dizisi geçen hafta yayınlanan 110. bölümünün ardından sezon finali yaptı. Bu sebepten dolayı dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni sezonunun ise Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Yasak Elma’nın sezon finalinde neler yaşandı?

Hasan Ali’nin açığını yakalamak için harekete geçen Ender ve Yıldız, bu konuyla ilgili planlar yaptı. Ancak Hasan Ali’de Ender ve Yıldız’a karşı boş durmadı. Hasan Ali, Ender ve Yıldız bu planların ardından yüzleşmek durumunda kaldı. Bu yüzleşme beklenmeyen bir felaketten dolayı tamamlanamadı ve yarım kaldı. Şahika’nın ölmesi herkes üzerinde şok etkisi yaratırken, bu durumdan en çok etkilenen kişi Kaya oldu. Bu sebepten dolayı Ender tüm olayları bir kenara bırakarak Kaya’ya destek olmak için onun yanında durdu. Hasan Ali ise Şahika’nın ölümünü fırsat bilerek hisseleri tekrar almaya yeltendi.


Son Güncelleme: 17.05.2021 16:11
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Yasak ElmaFox Tv
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