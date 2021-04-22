Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?

Fox Tv’nin entrika dolu dizisi Yasak Elma’nın final bölümünün ifşa olduğu iddia edildi. Her bölümü olaylı geçen Yasak Elma’nın 4.sezon sonunda final yapacağı belirtildi. Oyuncu kadrosunda sık sık değişime giden ve sonrasında senaryosu değişen diziden 6 oyuncu ayrıldı.

Yasak Elma ne zaman final yapacak?

Yasak Elma dizisi Halit, Yıldız, Şahika ve Ender arasında geçerken Halit karakterinin ölmesiyle senaryo baştan aşağı değişti. Halit’in ölümünden sonra Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Ünlüoğlu dizinin kadrosuna dahil oldu. Daha önce kadrodan çıkan Barış Kılıç ise son bölümde diziye yeniden geldi.

Yasak Elma’nın iyi bir reyting oranının olması 5.sezonda da devam edeceğinin sinyallerini vermişti. Ancak kulislerde konuşulanlara göre Yasak Elma’nın 113.bölümde final yapacağı, hatta finalde de Ender ve Şahika’nın öleceği iddia edildi. Yasak Elma’nın 7 Haziran günü 113.bölümüyle ekranlara veda edeceği söyleniyor.