İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?

FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yasak Elma ne zaman final yapacak belli oldu. Kulislerde çıkan yeni iddialara göre Yasak Elma'nın kaçınca bölümde final yapacağı ifşa edildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:31
Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
Takip Et:

Fox Tv’nin entrika dolu dizisi Yasak Elma’nın final bölümünün ifşa olduğu iddia edildi. Her bölümü olaylı geçen Yasak Elma’nın 4.sezon sonunda final yapacağı belirtildi. Oyuncu kadrosunda sık sık değişime giden ve sonrasında senaryosu değişen diziden 6 oyuncu ayrıldı.

Yasak Elma ne zaman final yapacak?

Yasak Elma dizisi Halit, Yıldız, Şahika ve Ender arasında geçerken Halit karakterinin ölmesiyle senaryo baştan aşağı değişti. Halit’in ölümünden sonra Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Ünlüoğlu dizinin kadrosuna dahil oldu. Daha önce kadrodan çıkan Barış Kılıç ise son bölümde diziye yeniden geldi.

Yasak Elma’nın iyi bir reyting oranının olması 5.sezonda da devam edeceğinin sinyallerini vermişti. Ancak kulislerde konuşulanlara göre Yasak Elma’nın 113.bölümde final yapacağı, hatta finalde de Ender ve Şahika’nın öleceği iddia edildi. Yasak Elma’nın 7 Haziran günü 113.bölümüyle ekranlara veda edeceği söyleniyor.




Son Güncelleme: 22.04.2021 17:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaYasak Elma Final
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
Yeşilçam 1. bölüm BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
Yeşilçam 1. bölüm BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
Exxen Konuşanlar seyirci başvuru formu ve bilet alma yöntemleri
Exxen Konuşanlar seyirci başvuru formu ve bilet alma yöntemleri
Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?
How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?
How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?
Emanet 165. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Nisan Cuma Kanal 7
Emanet 165. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Nisan Cuma Kanal 7

Popüler Haberler

Yasak Elma ne zaman final yapacak? Yasak Elma kaçıncı bölümde final yapıyor?
Thodex mağdurları paralarını geri alabilecek mi?
Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman, saat kaçta? Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncuları
23 Nisan’da EFT yapılır mı, hangi gün hesaba geçer?
23 Nisan kutlama mesajları; Facebook, Whatsapp için 23 Nisan kutlama mesajları
Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir?
Yeşilçam 1. bölüm BluTV ücretsiz nasıl izlenir?
TÜVTÜRK araç muayene öncesinde hazırlanacak belgeler nelerdir? Nisan 2021 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
23 Nisan şiirleri - 101. Yıl dönümüne özel şiirler
Nafaka artışı hesaplama nasıl olur? 2021 Tefe ve Tüfeye göre nafaka hesaplama
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 20 Nisan Salı 2021 Ramazan ayının kaçıncı gecesi?
Arıza Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
Asgari ücret hangi ülkede ne kadar ödeniyor? 2021 Euro, Dolar ve TL cinsinden ülkelerin asgari ücret miktarları
Acemi Anneler 133. bölüm fragmanı 21 nisan 2021 çarşamba
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun biyografisi
PTT Çağrı merkezi aracılığıyla PTT kart şifre alma işlemleri
E-nabız kayıt şifresi nasıl alınır? Enabız yeni şifre nasıl oluşturulur?
Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.