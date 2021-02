Yasak Elma Mert neden yok, diziden çıktı mı? Can Nergis nerede, Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi tüm hızıyla sürüyor. Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan dizi, ilgiyle takip ediliyor. Günün en çok izlenen yapımları arasında yer alan dizi, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı dizide Mert karakterini oynayan Can Nergis’de yer alıyordu. Zehra’nın eşi olarak dizide yer alan Can Nergis, dizinin son bölümünde gözükmedi. Dizinin izleyicileri ise Mert karakterini canlandıran Can Nergis’in neden son bölümde yer almadığını ve diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

Mert karakterini canlandıran Can Nergis, Yasak Elma’dan ayrılıyor mu?

Can Nergis’in hayatı

Diziye geçen sezon katılan Can Nergis, Zehra’nın eşi olan Mert karakterini canlandırmaktaydı. Ancak son bölümlerde ortalıkta gözükmeyen Can Nergis’in diziden ayrılacağı öğrenildi. Diziden ayrılma sebebi henüz belli olmayan Can Nergis, büyük bir ihtimal senarist kurbanı olduğu için diziye veda edecek.

27 Mayısıs 1985’te hayata gözlerini açan Can Nergis, İstanbul doğumludur. Liseye kadar eğitimini İstanbul’da alan Nergis, üniversite eğitimini İngiltere’de almıştır. İngiltere’nin başkenti Londra’da eğitimini alan Nergis’in bir sonraki durağı Çin ve Tayland olmuştur. Burada modellik yapmaya başlayan Can Nergis, 8 sene Tayland’da yaşamış ve bir restoran açmıştır.

2011 senesinde Türkiye’ye geri dönen oyuncu, ilk olarak Herşeye Rağmen adlı dizide rol almıştır. Sonrasında Dila Hanım, Paşa Gönlüm gibi dizilerde yer alan Nergis, Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Onur rolüyle kendini ispatlamıştır. Arka Sokaklar’dan sonra Börü dizisindeki oyunculuğuyla da dikkat çeken Can Nergis, son olarak Fox TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Mert karakterini canlandırmıştır.