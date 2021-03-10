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Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, neden diziden ayrılıyor?

Fox Tv kanallarında her pazartesi izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisi dört sezondur devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztekin’in oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yaptığı Yasak Elma dizisi, yeni bölümleriyle dikkat çekiyor. Yeni bölümde Mahmut karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 11:32
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, neden diziden ayrılıyor?
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Yasak Elma dizisine 86 bölümde giren Mahmut karakteri, Hasan Ali’nin adamlarından biridir. Ancak Mahmut, Şahika’nın oyununa gelerek Hasan Ali’ye tuzak kurar. Daha sonrasında ise yaptıklarından pişmanlık duyar.  Pişmanlık duyan Mahmut’u ise Şahika sürekli tehdit eder. Hasan Ali ise Mahmut’tan şüphelenir ve şüphelerinin doğruluğu için Şahika’yı öldürmeyi ister. Mahmut ise eve hırsız olarak girerek Şahika’yı öldürmeye çalışır. Ancak ölen kişi Mahmut olur. 102. Bölümde diziye veda edecek olan Mahmut’un dizi de hikayesi bitmiştir. Mahmut karakterini canlandıran Mert Altınışık, diziden kendi isteği ile ayrılmıştır.

Dört sezondur yayın hayatını sürdüren Yasak Elma dizisinde Mahmut karakteri, saf ve iyi niyetlidir. Mahmut saf oluşundan kaynaklı Şahika’nın oyununa gelir ve Hasan Ali’ye ihanet eder. Hasan Ali ise Mahmut’tan Şahika’nın öldürmesini ister. Vicdan azabı çeken Mahmut ise Şahika’yı öldürmeyi kabul eder. Şahika’yı öldürmek isteyen Mahmut, bu noktada kendisi ölür.

Diziye 86. bölümle giren Mahmut karakterinin diziden ayrılacağı söylenmektedir. Resmi bir açıklama olmasa da diziden ayrılacağı kesinleşmiştir. Dizi sevenleri ise Mahmut karakterinin tekrardan diziye tekrardan girip girmeyeceği merak edilmiştir. Ancak Mahmut karakteri diziden ölerek çıkacağı için tekrardan girmesi mümkün değildir.

Dizideki Mahmut karakteri, küçük yaşta ailesini kaybetmiş ve Hasan Ali’nin yanında yaşamını sürdürmüştür. Küçüklüğünden beri Hasan Ali’nin yanında olmasından kaynaklı Hasan Ali’nin sağ koludur. Ancak Şahika’nın oyununa gelen Mahmut, Hasan Ali’ye ihanet etmiştir.



Son Güncelleme: 10.03.2021 11:32
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Anahtar Kelimeler:
Hasan AlişahikaMahmutDiziFoxYasak Elma
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