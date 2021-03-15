Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Mert Altınışık Yasak Elma'ya veda etti!

Fox TV ekranlarının favori dizilerinden biri Yasak Elma, gündeme yeni bir ayrılık haberiyle geldi.
Medyapım tarafından yapımcılığı üstlenen, yönetmenlik görevindeyse Murat Öztürk’ün bulunduğu; başrollerinde Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ve Berk Oktay’ın bulunduğu dizide Mahmut karakteriyle tanıdığımız Mert Altınışık hikaye gereğince diziden ölerek ayrılacak.
Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri ise her Pazartesi akşamı saat 20.00’de Fox TV ekranlarına gelmekte.
Son Güncelleme: 15.03.2021 20:33