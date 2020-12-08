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Yasak Elma Mahmut Kimdir? Mert Altınışık kimdir?

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'ya katılan oyuncular merak edilmeye devam ediyor. Son olarak diziye katıldığı açıklanan Mahmut karakterine hayat verecek olan Mert Altınışık araştırılıyor.

08 Aralık 2020 Salı 22:35
Yasak Elma Mahmut Kimdir? Mert Altınışık kimdir?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.

Yasak Elma Mahmut kimdir?

Mahmut, Hasan Ali’nin müdürüdür. Kaba bir iş adamı olan Hasan Ali Adana’dan İstanbul’a gelen ve Argun Holding’i satın almak isteyen Hasan Ali’nin en büyük yardımcısı olacaktır. Mahmut aynı zamanda Hasan Ali’nin en güvendiği insandır.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayısıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.

 



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:35
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