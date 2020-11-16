Yasak Elma Lila ölecek mi, Buçe Buse Kahraman ayrılıyor mu?

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’daki önemli karakterlerden biri olan Lila’nın öleceğine yönelik yeni bir iddia ortaya kondu. Lila karakteri hakkında ortaya konan iddialarda karakteri canlandıran Buçe Buse Kahraman’ın diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Yasak Elma Lila ölecek mi?

Buçe Buse Kahraman kimdir?

Yasak Elma dizisindeki önemli karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Lila karakterinin ölerek diziden çıkacağına yönelik yeni iddialar ortaya kondu. Karakteri canlandıran Buçe Buse Kahraman’ın sevenleri bu iddianın ardından büyük üzüntüye kapıldılar. Şimdiye dek bu ayrılıkla ilgili kesin bir bilgi bulunmasa bile son dönemde oyuncu kadrosunda ve senaryosunda değişikliğe gitmeye başlayan Yasak Elma dizisinde Lila’nın ayrılığının mümkün olduğu ifade ediliyor.

Buçe Buse Kahraman 1996 senesinde doğmuştur. İzmir’de doğan ve yetişen güzel oyuncu burada 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine ilk defa 2017 senesinde vizyona giren Kötü Çocuk isimli filmle başlayan Kahraman sonrasında Çarpışma dizisinde boy göstermiş ve performansı ile dikkatleri üzerinde toplamıştır. Kendisi son olarak Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermektedir.