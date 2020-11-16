Yasak Elma Lila ölecek mi, Buçe Buse Kahraman ayrılıyor mu?

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’daki önemli karakterlerden biri olan Lila’nın öleceğine yönelik yeni bir iddia ortaya kondu. Lila karakteri hakkında ortaya konan iddialarda karakteri canlandıran Buçe Buse Kahraman’ın diziden ayrılacağı öne sürüldü.
Yasak Elma Lila ölecek mi?
Buçe Buse Kahraman kimdir?
Buçe Buse Kahraman 1996 senesinde doğmuştur. İzmir’de doğan ve yetişen güzel oyuncu burada 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine ilk defa 2017 senesinde vizyona giren Kötü Çocuk isimli filmle başlayan Kahraman sonrasında Çarpışma dizisinde boy göstermiş ve performansı ile dikkatleri üzerinde toplamıştır. Kendisi son olarak Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermektedir.
Son Güncelleme: 16.11.2020 23:57