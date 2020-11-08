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Yasak Elma Kerim diziden ayrılıyor mu? Gökhan Alkan Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Yasak Elma dizisinden Halit Argun’un ardından Gökhan Alkan’ın da ayrılacağı iddia edildi. Dizinin sevenleri Yasak Elma Kerim diziden ayrılıyor mu, Gökhan Alkan Yasak Elma’dan ayrıldı mı sorularını araştırmaya başladı.

08 Kasım 2020 Pazar 16:03
Yasak Elma Kerim diziden ayrılıyor mu? Gökhan Alkan Yasak Elma'dan ayrıldı mı?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’da yeni gelişmelere yaşanıyor. Başrollerini Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı diziden şok bir ismin ayrılacağı iddiaları gündem oldu.


Dizinin sevilen isimlerden oyuncu Eda Ece 85. bölümün senaryosunu okuduktan sonra yaptığı paylaşımda çok şaşırdığını açıklamış ve bu paylaşım bir kişinin diziden ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı. Dizinin sevenleri kimin ayrılacağını merak ediyordu.

Gökhan Alkan Yasak Elma’yı bitirdi mi?

Diziden ayrılacak isim merak edilirken gündeme bir isim daha getirildi. Daha önce dizinin başrolü Halit Argun’un 5 bölüm sonra diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Bu ayrılığın ardından ise Gökhan Alkan’ın da diziden ayrılacağı gündeme getirildi. İddialara göre Gökhan Alkan’ın senaryo gereği diziden ayrılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 08.11.2020 16:03
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Anahtar Kelimeler:
DiziYasak Elma
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