Yasak Elma Kerim diziden ayrılıyor mu? Gökhan Alkan Yasak Elma'dan ayrıldı mı?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’da yeni gelişmelere yaşanıyor. Başrollerini Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı diziden şok bir ismin ayrılacağı iddiaları gündem oldu.

Gökhan Alkan Yasak Elma’yı bitirdi mi?

Dizinin sevilen isimlerden oyuncu Eda Ece 85. bölümün senaryosunu okuduktan sonra yaptığı paylaşımda çok şaşırdığını açıklamış ve bu paylaşım bir kişinin diziden ayrılacağı yönünde yorumlanmıştı. Dizinin sevenleri kimin ayrılacağını merak ediyordu.

Diziden ayrılacak isim merak edilirken gündeme bir isim daha getirildi. Daha önce dizinin başrolü Halit Argun’un 5 bölüm sonra diziden ayrılacağı açıklanmıştı. Bu ayrılığın ardından ise Gökhan Alkan’ın da diziden ayrılacağı gündeme getirildi. İddialara göre Gökhan Alkan’ın senaryo gereği diziden ayrılması bekleniyor.