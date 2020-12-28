Yasak Elma Kaya diziden neden ayrıldı? Mert Kılıç neden bıraktı, başka diziye mi geçecek?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma oynayan ün oyuncu Barış Kılıç geçen ay diziden ayrılmıştı. Yasak Elma’dan ayrılığı beklenmeyen ünlü oyuncunun başka bir projede yer alacağı duyuruldu.

Barış Kılıç hangi dizide yer alacak?

Fox TV’de tüm hızıyla devam eden Yasak Elma dizisinde geçen haftalarda bekleyen oyuncu ayrılışları yaşanmıştı. Seneryoda değişikliğe gidilmesinin ardından diziden Talat Bulut, Hakan Zavlak, Buse Kahraman ve Barış Kılıç ayrılmıştı.

Barış Kılıç, son zamanlarda herkesin merakla izlediği dizi olan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Dizide hangi karakteri oynayacağı henüz bilinmezken Kılıç, tekrar setlere dönerek seyirci ile buluşacak.

Barış Kılıç kimdir?

21 Şubat 1978 yılında Malatya doğumlu olan yakışıklı oyuncu, liseyi Okmeydanı Anadolu Lisesinde okurken üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğa ilk adımı 2004 senesinde atan Kılıç, bugüne kadar birçok yapımda yer almıştır.