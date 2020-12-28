İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Yasak Elma Kaya diziden neden ayrıldı? Mert Kılıç neden bıraktı, başka diziye mi geçecek?

Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Kaya karakterini canlandıran Barış Kılıç'ın diziden ayrılmasından sonra hangi dizide oynacağı takipçileri tarafından merak konusu oldu.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:10
Yasak Elma Kaya diziden neden ayrıldı? Mert Kılıç neden bıraktı, başka diziye mi geçecek?
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma oynayan ün oyuncu Barış Kılıç geçen ay diziden ayrılmıştı. Yasak Elma’dan ayrılığı beklenmeyen ünlü oyuncunun başka bir projede yer alacağı duyuruldu.

Barış Kılıç hangi dizide yer alacak?

Fox TV’de tüm hızıyla devam eden Yasak Elma dizisinde geçen haftalarda bekleyen oyuncu ayrılışları yaşanmıştı. Seneryoda değişikliğe gidilmesinin ardından diziden Talat Bulut, Hakan Zavlak, Buse Kahraman ve Barış Kılıç ayrılmıştı.

Barış Kılıç, son zamanlarda herkesin merakla izlediği dizi olan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna katılmaya hazırlanıyor. Dizide hangi karakteri oynayacağı henüz bilinmezken Kılıç, tekrar setlere dönerek seyirci ile buluşacak.

Barış Kılıç kimdir?

21 Şubat 1978 yılında Malatya doğumlu olan yakışıklı oyuncu, liseyi Okmeydanı Anadolu Lisesinde okurken üniversite eğitimini de İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. Oyunculuğa ilk adımı 2004 senesinde atan Kılıç, bugüne kadar birçok yapımda yer almıştır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Barış KılıçSadakatsizYasak Elma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?
Saat 21:21 nedir? Saat 21:21 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?
E-Nabız ile Covid-19 test sonucuna sorgulama ve görüntüleme işlemleri
Geçmiş yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?
2021 Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah hikayesi
Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu?
2020 İşkur eğitim ücretleri belli oldu! İşkur tarafından verilen maaşlar nelerdir?
Ramazan Bayramı Arefesinde Yapılacak İbadetler Nelerdir? Arefe Gününün Anlam ve Önemi
Sürü yöneticisi istihdamı desteği nedir? Çoban destekleme şartları nelerdir, kimlere verilmemektedir?
Bağkur yapılandırma yasası ne zaman yürürlüğe girecek? 2020 yılı Bağkur yapılandırması
Show Tv Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak?
Yasak Elma güncel oyuncu kadrosu ( ayrılan ve yeni katılan oyuncular )
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 28 Aralık 2020 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
TRT 1 Teşkilat konusu ve dizi oyuncuları
Yasak Elma Kaya diziden neden ayrıldı? Mert Kılıç neden bıraktı, başka diziye mi geçecek?
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Diziye dönecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.