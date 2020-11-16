Yasak Elma Kaya diziden ayrılacak mı, ölecek mi? Barış Kılıç Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Fox TV ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgisi ile karşılaşan Yasak Elma dizisiyle ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Yasak Elma dizisindeki Kaya Ekinci karakterinin diziden çıkacağına yönelik iddiaların ortaya konmasıyla birlikte izleyenler araştırmalarına başladılar.

Yasak Elma Kaya Ekinci diziden ayrılıyor mu?

Barış Kılıç kimdir?

Yasak Elma dizisinde Kaya Ekinci karakterini canlandıran’tan hayranlarını üzen bir haber geldi. İddialara göre Kaya Ekinci karakteri, daha önce diziden çıkan Halit karakteri gibi ölerek diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Barış Kılıç 1978 senesinde Malatya’nın Erguvan ilçesinde doğmuştur. 1983 senesinde İstanbul’a taşınan ve burada üniversite eğitimini tamamlayan başarılı oyuncu sonrasında ABD’ye gitmiştir. 2004 senesinde Bütün Çocuklarım isimli projede yer aldıktan sonra pek çok deneyimli isimle çalışma fırsatı yakalamıştır. 2011 senesinde yayınlanan ve reytinglerde en üst sıralarda yer alan Adını Feriha Koydum dizisinde yer almış ve kariyerinin en üst seviyesine ulaşmıştır.