Yasak Elma Hasan Ali ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Erdal Özyağcılar neden ayrılıyor?

Yasak Elma’da, Hasan Ali Bey’in zehirlenmesi ile ilgili gelişmeler yaşandı. Hasan Ali Bey karakteri Erdal Özyağcılar tarafından canlandırılmaktadır.Dizinin renkli karakterlerinden biri olmayı başarmıştır. Şahika ,hatasız planlarla istediği her şeyi yapmaktadır.Birçok olay Şahika lehine gelişmektedir. Son bölümlerde Şahika ,etkileyici bir performansla seyircilerden beğenileri topladı.

Şahika eğer Hasan Ali Bey’i zehirleyerek öldürmeyi başarırsa Erdal Özyağcılar diziden ayrılacak.

Şahika’nın verdiği bir şeyi yiyen Hasan Ali Bey’in zehirlendiği ortaya çıkmaktadır.. Zehirlendiği esnada seyircilerin yüreği ağzına geldi. Diziye girdikten sonra çok fazla takdir kazanan karakterin diziden ayrılması seyirciler tarafından istenmemektedir. Yeni bölümlerde bununla ilgili gelişmeler yaşanacak. karakterin zehirlenerek ölmesi Şahika’nın aleyhine olmuş olacak. Şahika’nın bununla ilgili bir planının olup olmadığını öğreneceğiz.

Yeni bölümün fragmanında net bir şey söylemek zor . Zehirlenme sonucunda ölebilir de ya da biri Hasan Ali Bey’in hayatını kurtarabilir. Kesin bir sonuç için yeni bölümü izlemek gerekiyor.

Erdal Özyağcılar’ın hayatı

Usta oyuncu Erda Özyağcılar 1948 senesinde Bursa İznik’te gözlerini dünyaya açmıştır. Sinema dünyasında ilk oyunculuk deneyimini 1966 senesinde Ölüm Tarlası ile yaşamıştır. Senelerce İstanbul Şehir Tiyatroları’nda yer almıştır. Daha sonra buradan emekliliğe ayrılmıştır. Tiyatronun haricinde birçok sinema ve dizilerde rol almıştır. Bunun yanında seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Bizimkiler ve Elveda Rumeli isimli dizilerde büyük beğeni toplamıştır.

1986 senesinde 23. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü Kazanmıştır.

2008 yılında 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri’nde En iyi Tv Oyuncusu Ödülünü kazanmıştır. ( Elveda Rumeli)

2009 yılında 31. Radyo-Televizyon Gazetecileri Deneği’nden ödül kazanmıştır. ( Elveda Rumeli)

Aile Arasında, Mucize2 : Aşk, Koltuk Belası, Abdülhamit Düşerken isimli filmlerde rol almıştır.

Şampiyon, Yabancı Damat, No:309, Gülümse Yeter gibi dizilerde de yer almıştır.