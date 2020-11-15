İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Yasak Elma Hasan Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Özyağcılar hakkında bilgiler

Yasak Elma dizisindeki birbirinden deneyimli oyuncular gösterdikleri performans ile izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak dizideki Hasan Ali karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar da izleyenlerin takdirini topladı...

15 Kasım 2020 Pazar 20:14
Yasak Elma Hasan Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Özyağcılar hakkında bilgiler
Takip Et:

Fox TV kanalında izleyicileri ile buluşan Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakteri gösterdiği performans ile izleyenleri etkilemeye devam ediyor. Dizide Hasan Ali karakteri kötü bir karakter olarak ön plana çıkıyor. Ancak oyunun oldukça iyi bir performans sergilemesi sayesinde Hasan Ali karakteri sevilen karakterler arasında yer alıyor.

Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakteri kimdir?


Med Yapım tarafından ortaya konan ve Melis Civelek ile Zeynep Soyata tarafından senaryosu yazılan dizide Hasan Ali karakterine deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar hayat veriyor. Talat Bulut’un diziden ölerek çıkması sonrasında iyice ortalığın karıştığı Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakteri ön plana çıkmaya başladı. Erdal Özyağcılar Hasan Ali karakteriyle dizide tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Erdal Özyağcılar kimdir?

Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar 1948 senesinde doğmuştur. Şehir Tiyatrosunda uzun seneler yer aldıktan sonra emekli olmuştur. 1966 senesinde Ölüm Tarlası ismindeki Türk filmi ile sinema sektörüne adım atmıştır. Sonrasında ise Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanlar Öcü gibi pek çok farklı yapımda yer almıştır. Son olarak Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da Hasan Ali karakteri ile ekranlara gelmektedir.

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 20:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erdal ÖzyağcılarFox TvYasak ElmaHasan Ali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Yasak Elma Hasan Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Özyağcılar hakkında bilgiler
Netflix Emily in Paris yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dizi 2.sezon onayı aldı
15 Kasım 2020 Pazar Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Kasım 2020 Pazar Koronavirüs sonuçları
Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Gerçek adı nedir? Hasan Kaçan nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi?
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay biyografisi
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker hakkında bilgiler
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Jet Sosyete Star Tv bölümleri ne zaman başlayacak?
Milli Piyango ihalesini hangi şirket kazandı? MPİ kime satıldı?
Google hesap adımı ve şifremi unuttum ne yapabilirim? Google Hesap Kurtarma işlemleri
Babalar Günü İçin Hediye Seçenekleri ve Önerileri
Ziraat Bankası sera kredisi paketi şartları 2020
Arıza dizisi Füsun (Dilara Aksüyek) kimdir?
Maria ile Mustafa dizisi Eda (Canan Atalay) kimdir?
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Ceren Yalazoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
İbrahim Tatlıses'i kim vurdu? İbo'yu vuran kimdi? İbo vurulma anı
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.