Yasak Elma Hasan Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Erdal Özyağcılar hakkında bilgiler

Fox TV kanalında izleyicileri ile buluşan Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakteri gösterdiği performans ile izleyenleri etkilemeye devam ediyor. Dizide Hasan Ali karakteri kötü bir karakter olarak ön plana çıkıyor. Ancak oyunun oldukça iyi bir performans sergilemesi sayesinde Hasan Ali karakteri sevilen karakterler arasında yer alıyor.

Yasak Elma dizisindeki Hasan Ali karakteri kimdir?

Erdal Özyağcılar kimdir?

Med Yapım tarafından ortaya konan ve Melis Civelek ile Zeynep Soyata tarafından senaryosu yazılan dizide Hasan Ali karakterine deneyimli oyuncuhayat veriyor. Talat Bulut’un diziden ölerek çıkması sonrasında iyice ortalığın karıştığı Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakteri ön plana çıkmaya başladı. Erdal Özyağcılar Hasan Ali karakteriyle dizide tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor.

Deneyimli oyuncu Erdal Özyağcılar 1948 senesinde doğmuştur. Şehir Tiyatrosunda uzun seneler yer aldıktan sonra emekli olmuştur. 1966 senesinde Ölüm Tarlası ismindeki Türk filmi ile sinema sektörüne adım atmıştır. Sonrasında ise Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanlar Öcü gibi pek çok farklı yapımda yer almıştır. Son olarak Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da Hasan Ali karakteri ile ekranlara gelmektedir.