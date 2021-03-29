Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?

Yasak Elma’da, Hasan Ali Bey’in zehirlenmesine dair gelişmeler yaşanmıştı. Erdal Özyağcılar tarafından canlandırılan Hasan Ali Bey karakteri ,dizinin renkli karakterlerinden biriydi. Şahika ,kunaz planlarla istediklerini gerçekleştirmektedir. Çoğu olay Şahika lehine gelişmektedir. Son bölümlerde Şahika ,etkili bir performansla izleyicilerden beğeni topladı.

Şahika eğer Hasan Ali Bey’i zehirleyerek öldürmeyi başarırsa dizide bir ayrılık gerçekleşecek.

Şahika tarafından verilen bir şeyi yiyen Hasan Ali Bey’İn zehirlendiği ortaya çıkıyor. Zehirlendiği anlarda seyircilerin yüreği ağzına geldi. Diziye girdikten sonra çok sevilen karakterin diziden ayrılması seyirciler tarafından istenmemektedir. Yeni bölümlerde bununla ilgili gelişmeler yaşanacak. karakterin zehirlenerek ölmesi Şahika’nın aleyhine olmuş olacak. Şahika’nın bununla ilgili bir planının olup olmadığını öğreneceğiz.

Yeni bölümün fragmanında net bir şey söylemek zor . Zehirlenme sonucunda ölebilir de ya da biri Hasan Ali Bey’in hayatını kurtarabilir. Kesin bir sonuç için yeni bölümü izlemek gerekiyor.