Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?

Fox Tv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Yasak Elma yeni oyuncu kadrosuyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncusu Talat Bulut’un diziden ayrılmasıyla kadro ve senaryoda değişikliğe gidilmişti.

Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?

Yasak Elma’nın bu akşam yayınlanan bölümünde Ender’in izini süren gizemli kişi merak konusu oldu. Ender’in Halit’in yaşadığını ve peşinde olduğunu söylemesiyle birlikte Halit Argun karakterine can veren Talat Bulut’un tekrardan diziye geri döneceği konuşuluyor.