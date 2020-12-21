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Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?

Fox Tv ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma yeni bölümleriyle izleyici ekrana bağlıyor. Son bölümde merak uyandıran Yasak Elma'da Halit Argun'un yaşadığı iddia edildi. Talat Bulut'un tekrardan Yasak Elma dizisine döneceği iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:20
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?
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Fox Tv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Yasak Elma yeni oyuncu kadrosuyla devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncusu Talat Bulut’un diziden ayrılmasıyla kadro ve senaryoda değişikliğe gidilmişti.

Talat Bulut Yasak Elma'ya geri dönecek mi?

Yasak Elma’nın bu akşam yayınlanan bölümünde Ender’in izini süren gizemli kişi merak konusu oldu. Ender’in Halit’in yaşadığını ve peşinde olduğunu söylemesiyle birlikte Halit Argun karakterine can veren Talat Bulut’un tekrardan diziye geri döneceği konuşuluyor.



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:20
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Anahtar Kelimeler:
Talat BulutYasak ElmaFox Tv
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