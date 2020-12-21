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Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?

FOX’un meşhur dizisi Yasak Elma’nın eski başrolü olan Talat Bulut diziye geri mi dönecek?

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:40
Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?
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Yasak Elma dizisi 19 Mart 2018 de yayın hayatına başlayarak 2 yıldır devam eden dizi beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Talat Bulut 85.bölümde diziye veda etti. Geri diziye dönme haberleri ile ilgili ünlü oyuncu diziye tekrar dönmeyeceğini açıkladı. Farklı projelerde yer almak istediğini belirten oyuncunun dizi ile bir bağlantısının kalmadığını açıklıyor.

Talat Bulut kimdir?

1956 doğumlu 64 yaşında ki Talat Bulut eğitim hayatına Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü mezun olmadan bırakma kararı almıştır. Oyuncu olmaya karar vererek hayatını, kariyerini ona göre planlar yaparak ilerletmiş. Talat Bulut’un rol aldığı diziler ise; Yasak Elma, Göç Zamanı, Mucize, Kasaba, Mutluluk, Annem, Saklambaç, Melekler Evi.

Tiyatro alanında oynadığı oyunlar ise; Tak Tik, Akıllı Hayvanlar, Sakıncalı Piyade, Komün Günleri



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:40
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Anahtar Kelimeler:
FoxYasak ElmaTalat Bulut
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