Yasak Elma Halit yaşıyor mu? Talat Bulut geri dönecek mi?

Yasak Elma dizisi 19 Mart 2018 de yayın hayatına başlayarak 2 yıldır devam eden dizi beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Talat Bulut 85.bölümde diziye veda etti. Geri diziye dönme haberleri ile ilgili ünlü oyuncu diziye tekrar dönmeyeceğini açıkladı. Farklı projelerde yer almak istediğini belirten oyuncunun dizi ile bir bağlantısının kalmadığını açıklıyor.
Talat Bulut kimdir?
Tiyatro alanında oynadığı oyunlar ise; Tak Tik, Akıllı Hayvanlar, Sakıncalı Piyade, Komün Günleri
Son Güncelleme: 21.12.2020 14:40