Yasak Elma Halit neden yok,Talat Bulut geri dönecek mi, diziden ayrıldı mı?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’da ayrılı rüzgarları esiyor. Dizide Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut ile yollar ayrıldı. Talat Bulut’un diziden ayrılmasının nedeni olarak bir dönem taciz iddialarının olması olarak gösterildi.

Talat Bulut kimdir?

23 Mart 1956 yılında Kars’ta dünyaya gelen Talat Bulut oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümündeki eğitimi yarıda bırakan Bulut, 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatro’sunda oyunculuğa başlamıştır.

Bulut uzun süre Ankara Sanat Tiyatrosunda yer aldıktan sonra Türkan Şoray ile Hazal filmde kamera karşısına geçmiş ve adını duyurmuştur. Talat Bulut’un yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;

Yasak Elma / Halit / 2018

Göç Zamanı / Yılmaz / 2015

Göç / Yılmaz / 2012

Kasaba / Mümtaz / 2009

Annem / Musa / 2007-2008

Saklambaç / Coşkun / 2005

Aşk Olsun / Timur / 2003

Vezir Parmağı / 2016

Mucize / Mahir / 2014

Mutluluk / İrfan / 2007

Melekler Evi / Ahmet / 2000

Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000

Cemile / 1996

Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994

Herşeye Rağmen / Hasan / 1988

Buralı Olmayan Biri / 1988

Kurtar Beni / Salih / 1987

Yunus Emre / Yunus Emre / 1986

Yapayanlız / 1986

Su / Merdan / 1986

Son Urfalı / Şehmuz / 1986

Prenses / Talat / 1986

Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985

Kurbğgalar / Ali / 1985

Karanfilli Naciye / Tarık / 1984

Firar / Mahmut / 1984

Fidan / Engin / 1984

Derman / Tahsin / 1983

Çayda Çıra / Yusuf / 1982

Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982

Göl / Hasan / 1982

Yılanı Öldürseler / Ali / 1981

Takas / 1980

Beni Böyle Sev / Murat / 1980

Hazal / 1979