Yasak Elma Halit neden yok,Talat Bulut geri dönecek mi, diziden ayrıldı mı?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’da ayrılı rüzgarları esiyor. Dizide Halit Argun karakterini canlandıran Talat Bulut ile yollar ayrıldı. Talat Bulut’un diziden ayrılmasının nedeni olarak bir dönem taciz iddialarının olması olarak gösterildi.
Talat Bulut kimdir?
23 Mart 1956 yılında Kars’ta dünyaya gelen Talat Bulut oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümündeki eğitimi yarıda bırakan Bulut, 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatro’sunda oyunculuğa başlamıştır.
Bulut uzun süre Ankara Sanat Tiyatrosunda yer aldıktan sonra Türkan Şoray ile Hazal filmde kamera karşısına geçmiş ve adını duyurmuştur. Talat Bulut’un yer aldığı yapımlar ise şu şekildedir;
Yasak Elma / Halit / 2018
Göç Zamanı / Yılmaz / 2015
Göç / Yılmaz / 2012
Kasaba / Mümtaz / 2009
Annem / Musa / 2007-2008
Saklambaç / Coşkun / 2005
Aşk Olsun / Timur / 2003
Vezir Parmağı / 2016
Mucize / Mahir / 2014
Mutluluk / İrfan / 2007
Melekler Evi / Ahmet / 2000
Abuzer Kadayıf / Abdo / 2000
Cemile / 1996
Manisa Tarzanı / Ahmet Bedevi / 1994
Herşeye Rağmen / Hasan / 1988
Buralı Olmayan Biri / 1988
Yunus Emre / Yunus Emre / 1986
Yapayanlız / 1986
Su / Merdan / 1986
Son Urfalı / Şehmuz / 1986
Prenses / Talat / 1986
Kuyucaklı Yusuf / Yusuf / 1985
Kurbğgalar / Ali / 1985
Karanfilli Naciye / Tarık / 1984
Firar / Mahmut / 1984
Fidan / Engin / 1984
Derman / Tahsin / 1983
Çayda Çıra / Yusuf / 1982
Yaşamak Seninle Güzel / Aydın / 1982
Göl / Hasan / 1982
Yılanı Öldürseler / Ali / 1981
Takas / 1980
Beni Böyle Sev / Murat / 1980
Hazal / 1979