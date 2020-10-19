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Yasak Elma Halit Argun ve Kerim diziden neden ayrıldı, neden yoklar? Yasak Elma Halit Argun ve Kerim geri gelir mi?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma’da şok ayrılık iddiası. Dizinin sevilen karakterlerinden Halit Argun ve Kerim’in diziden ayrıldığı söyleniyor. Söz konusu iddiaların ardından izleyiciler Yasak Elma başrolleri Halit Argun ve Kerim diziden neden ayrıldı sorusunu araştırmaya başladı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 19:15
Yasak Elma Halit Argun ve Kerim diziden neden ayrıldı, neden yoklar? Yasak Elma Halit Argun ve Kerim geri gelir mi?
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Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’dan şok ayrılık iddiası. Dizinin başrollerinden Halit Argun ve dizinin sevilen karakterlerinden Kerim’in diziden ayrılacağı öne sürüldü. Şok ayrılık iddiasının ardından dizinin sevenleri ayrılığın doğru olup olmadığını araştırmaya başladı.

Yasak Elma başrolleri Halit Argun ve Kerim diziden neden ayrıldı?


Dizinin erkek başrol karakteri Halit Argun ile sevilen karakterlerden Kerim’in diziden ayrılacağı konuşuluyor. İddialar üzerine dizinin sevenleri ayrılığın nedenini araştırmaya başladı. Henüz ayrılık iddialarına karşı bir açıklama yapılmazken ayrılık nedeni hakkında da birçok söylenti ortaya atıldı.

Geçen hafta 84. Bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Halit Argun’un öleceği ortaya atıldı. Dizinin kadın başrollerinden Eda Ece’nin 85. Bölüm senaryosunu okuduktan sonra soysal medya hesabından yaptığı paylaşım iddiaları güçlendirdi. Eda Ece “85. Bölüm senaryosunu okuyunca ben” notuyla korkan ve bayılan bir kadının fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın ardından iddiaların doğru olduğu söylense de henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yasak Elma Kerim neden ayrıldı?

Halit Argun karakterinin aksine Kerim karakteri senaryo gereği diziden ayrılacak. Kerim karakterinin senaryoda bir rolünün kalmaması nedeniyle diziden ayrıldığı bildirildi. Resmi açıklama yapılmasa da 85. Bölümde Kerim’in diziden ayrılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 19.10.2020 19:15
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Fox TvDiziYasak Elma
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