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Yasak Elma Halit Argun neden yok? Talat Bulut diziden ayrıldı mı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinden önemli bir ismin ayrılacağı konuşuluyor. Dizide Halit Argun'a hayat veren Talat Bulut'un senaryo gereğince diziden ölerek ayrılacağı belli oldu.

04 Kasım 2020 Çarşamba 14:18
Yasak Elma Halit Argun neden yok? Talat Bulut diziden ayrıldı mı?
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Yasak Elma dizisinde başrolde yer alan oyunculardan birisinin diziden ayrılacağı konuşulurken dizinin severleri diziden ayrılacak ismi araştırmaya başladı. Dizinin oyuncusu Eda Ece'nin paylaşımına göre dizide bir patlama gerçekleşecek ve diziden bir isim ayrılacak.


Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde  Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinden şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut’un diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Edinilen bilgiye göre dizinin 85.bölümünde bir patlama olması ile beraber Halit Argun’un hayatını kaybedeceği ve bu sebeple de senaryo gereğince Talat Bulut’un diziden ayrılacağı konuşuluyor. Bu doğrultuda 5 bölüm daha dizide bulunacak olan Talat Bulut 5 bölüm sonra diziden ayrılacak.

 



Son Güncelleme: 04.11.2020 14:18
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Anahtar Kelimeler:
TalatbulutHalitargun
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