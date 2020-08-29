Yasak Elma Haktan Zavlak kimdir? Haktan Zavlak'ın rol aldığı yapımlar

Yasak Elma dizisinde Erim karakterine hayat vereceği öğrenilen Haktan Zavlak hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Fox TV ekranlarının en önemli dizileri arasında olan Yasak Elma’da Erim olarak oynayacak dizide oyuncunun bilgileri merak ediliyor.

Haktan Zavlak kimdir?

2001 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ahmet Haktan Zavlak, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim görmektedir. İstanbul’da yaşamakta olan Zavlak, tenis ile ilgilenmektedir. Yasak Elma’da Erim karakterine hayat verecek Zavlak, eğitim aldıktan sonra ilk defa reklam filminde boy göstermiştir.

Zavlak daha önce;

2020 – Yasak Elma (Erim)

2018 – Suudi Arabistan Hava Yolları Reklam filmi

2018 – Turkcell Tabela

2017 – Becel

2015 – Uğur Okulları Katalog Çekimleri

Uğur Okulları katalog çekimleri için ilk defa objektiflerin karşısına geçmiş ve reklam filmlerinde rol alarak tecrübe kazanmıştır.