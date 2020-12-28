Yasak Elma güncel oyuncu kadrosu ( ayrılan ve yeni katılan oyuncular )

FOX TV ekranlarının 5. Sezonunu geçiren ve ciddi bir hayran kitlesi olan Yasak Elma dizisi oyuncuları merak edilmeye devam ediyor. MED Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün senarist koltuğunda ise Melis Civelek’in yaptığı dizi oyuncuları ile araştırılmaya devam ediyor.

Yasak Elma oyuncu kadrosu

Eda Ece – Yıldız

Şevval Sam – Ender

Nesrin Cavadzade – Şahika

Berk Oktay – Çağatay

Erdal Özyağcılar – Hasan Ali

Şafak Pekdemir – Zehra

Can Nergis – Mert

Barış Aytaç – Caner

Melisa Doğu – Asuman

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu – Feride

Eda Ece (Yıldız)

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Eda Ece Bilgi Üniversitesi Psikoloji mezunudur. İlk defa 2004 yılında Hayat Bilgisi dizisi ile kamera karşısına geçen başarılı oyuncu daha sonrasında Bez Bebek, Adını Feriha Koydum, Beni Böyle Sev ve Kızım İçin dizilerinde görev almıştır. Asıl başarısını 2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Pis Yedili dizisinde ki Cimbom karakteri ile elde eden Ece, 5 sezondur Yasak Elma dizisinin başrol oyunculuğunu yapmaktadır. Para için her şeyi yapan ve bu nedenle Halit ile evlenen Yıldız karakterinin Halitcan adında bir oğlu vardır. Ender ve Şahika ile sürekli mücadele eden Yıldız, Halit’in ölümüne neden olduktan sonra Çağatay’a aşık olmuştur.

Şevval Sam (Ender)

Leman Sam’ın kızı olan Şevval Sam 11 Kasım 1973 tarihinde doğmuştur. İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunu olan başarılı oyuncu Beşiktaş’ın efsane oyuncularından Metin Tekin ile uzun süre evlilik yaşamıştır. Metin Tekin ile Tarık Emir adında bir oğul dünyaya getiren Şevval Sam ilk olarak ses sanatçılığına başlamıştır. 2006 yılında ilk albümü olan Sek’i piyasaya süren Sam daha sonrasında oyunculuğa yönelerek pek çok reklam filminde görev almıştır. 5 sezondur Yasak Elma dizisinde Ender karakterini canlandıran Şevval Sam’ın karakteri hırslı ve kibirli bir kadındır.

Nesrin Cevadzade (Şahika)

30 Temmuz 1982 yılında Azerbaycan Bakü’de dünyaya gelen Cevadzade 11 yaşında Türkiye’ye gelmiştir. Marmara Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun olan başarılı oyuncu okulunu bitirdikten sonra 2 yıl boyunca Tekand Studio’da oyunculuk eğitimi almıştır. İlk defa 2007 yılında kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Yersiz Yurtsuz dizisinde adını duyurmuştur. Güzelliği ile kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Nesrin Cevadzade 2007 yılında Pazar Bir Ticaret Masalı dizisinde de görev almıştır. İlerleyen dönemlerde; Küçük Ağa, Bizim Hikaye, Kış Güneşi, Aşk Tesadüfleri Sever 2 gibi yapımlarda başarılı oyunculuklar sergilemiştir. Öte yandan Netflix’in büyük ses getiren Türk yapımı Bir Başkadır dizisinde görev alan Cevadzade Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandırmaktadır. Son derece uyanık olan Şahika kimseye güvenmeyen ve intikam alan bir kadındır.

Berk Oktay (Çağatay)

Döneminin ünlü modellerinden olan Berk Oktay 28 Ekim 1982 tarihinde doğmuştur. Gucci, Prada gibi ünlü markaların mankenliğini yapan ve reklam yüzü olan Oktay ilk defa Tatlı Bela Fadime dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. İlişki Durumu Karışık dizisinde Can Tekin karakterine hayat veren Berk Oktay bu rolü ile pek çok ödül alarak ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. Akasya Durağı, Arka Sokaklar ve Savaşçı dizilerinde önemli rollerde görev alan Oktay, Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandırmaktadır.

Erdal Özyağcılar (Hasan Ali)

4 Ağustos 1948 yılında dünyaya gelen 72 yaşında ki usta oyuncu Özyağcılar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken 2. Sınıfta İstanbul Belediyesi Konservatuarına girerek oyunculuğa başlamıştır. İlk defa Ölüm Tarlası filminde görev aldıktan sonra başarı sağlayan ve 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi yardımcı ödülünü alan usta oyuncu pek çok alanda ve kategoride ödüller alarak başarısını kanıtlamıştır. 1972 yılında Gülin Özyağcılar ile evlenen usta oyuncunun 2 çocuğu vardır. Çok sayıda film ve dizide görev alan Erdal Özyağcılar aynı zamanda 70 kadar filmde de seslendirme yapmıştır. Çöpçüler Kralı, Kibar Feyzo, Şabaniye, Züğürt Ağa gibi Yeşilçam klasiklerinde görev alan usta oyuncu 2020 yılında Yasak Elma dizisi ile anlaşarak Hasan Ali karakterine hayat vermeye başlamıştır. Hasan Ali, iyi niyetli ve yardımsever bir kişidir. Aynı zamanda Çağatay’ın da babasıdır.

Şafak Pakdemir (Zehra)

19 Haziran 1988 tarihinde İstanbul’da doğan Pakdemir Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. İlk defa 2010 yılında Türk Malı dizisi ile kamera karşısına geçen oyuncu bu dizide Zehra karakterini canlandırarak başarı elde etmiştir. Daha sonrasında Şüphe, Leyla İle Mecnun, Seksenler, Asla Vazgeçmem dizilerinde görev alan Pakdemir oyunculu ve başarısı ile dikkat çekmektedir. 2017 yılında Burak Mengü ile hayatını birleştiren başarılı oyuncu 2018 yılında Mengü ile anlaşamayarak boşanma kararı almıştır. 5 sezondur Yasak Elma dizisinde Zehra karakterine hayat veren Pakdemir saf ve iyi niyetli bir kadındır.

Can Nergis (Mert)

Uzak Doğu ülkelerinde mankenlik yapan Nergis 27 Mayısıs 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 2011 yılında Türkiye’ye dönerek oyunculuğa başlayan Nergis ilk olarak Her şeye Rağmen dizisinde görev almıştır. Daha sonrasında Paşa Gönlüm, Tatlı İntikam, Börü dizilerinde oyunculuğunu kanıtlayan Can Nergis ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. 2014 – 2015 yılında Arka Sokaklar dizisinde Onur karakterine hayat veren başarılı oyuncu 5 dil bilmektedir. Yasak Elma dizisinde Mert karakterine hayat vermektedir. Mert aynı zamanda Zehra’nın eşidir.

Barış aytaç (Caner)

1985 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aytaç Mimar Sinan Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunudur. İlk defa 2011 yılında Gün Akşam Oldu dizisi ile kamera karşısına geçen Aytaç daha sonrasında Gülümse Yeter, Acil Aşk Aranıyor, Tutar Mı Tutar, Aşkın Dili Yok, Boynu Bükükler, Kalp Atışı döneminin sevilen yapımlarında rol almıştır. 5 sezondur Yasak Elma dizisinde Caner karakterine hayat vermektedir. Caner, Ender’in kardeşidir.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Feride)

26 Nisan 1959 tarihinde Ankara’da doğan usta oyuncu Ünlüoğlu Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Pek çok tiyatro oyununda görev aşan usta sanatçı ilk defa 1991 yılında kamera karşısına geçmiştir. Aldığı roller sonrasında Ankara Sanat Tiyatrosunda En iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştır. Bugünün Saraylısı, Kocan Kadar Konuş, Anne, Mazi Kalbimde Yaradır gibi dizilerde başarı elde eden Ünlüoğlu Yasak Elma dizisinde Feride karakterine hayat vermektedir. Feride Çağatay’ın annesidir.

Melisa Doğu (Asuman)

14 yaşından beri oyuncu olan 1981 doğumlu Melisa Doğu aynı zamanda modellikte yapmıştır. Ülkemizin en genç mankenlerinden olan Doğu oyunculuğa ek olarak eğitmen ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Melisa doğu Çatı Katı, Doktorlar, Avrupa Yakası, Geniş Aile, Yalan Dünya gibi reyting rekorları kıran dizilerde görev almıştır. Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın annesi Feride karakterini canlandırmaktadır. Asuman karakteri aklı fikri para olan birisidir. Paranın her şey olduğuna inanmaktadır ve Hasan Ali’den hoşlanmaktadır.

Yasak Elma konusu nedir?

Şahika, Ender ve Yıldız’ın arasında geçen intikam ateşi ve entrika üzerine kurulu olan Yasak Elma dizisinde 3 kadında Halit için her şeyi yapmaktadır. Bu savaş Halit’in merdivenlerden yuvarlanarak ölmesine neden olmuştur. Ender, Halit’in ölmediğini iddia etmektedir. Şahika ise bu süreç sonrasında Mert’in kendisini taciz ettiğini söyleyerek iftira atmıştır. Hasan Ali bu durumu öğrendikten sonra Şahika’ya şirkette söz hakkı tanımamaya başlamıştır. İntikam almak isteyen Şahika ise plan yaparak Çağatay ile birlikte olmaya çalışmıştır.