Yasak Elma Erdal Özyağcılar diziden neden ayrıldı? Hasan Ali Yasak Elma''dan ayrılma sebebi ne?

FOX TV’nin Pazartesi akşamlarında severleriyle buluşan yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün senaryosunda ise Melis Civelek’in imzası olan Yasak Elma dizisi severleri tarafından ilgiyle izleniyor. Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna kısa süre içerisinde katılmış olan Erdal Özyağcıları’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı konusu merak ediliyor.

Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı?

Sosyal medya üzerinden Yasak Elma dizisi takipçilerinin dillerinde olan Erdal Özyağcılar için tepkileri büyümeye başlayınca araştırma konusu oldu diziden ayrılıp ayrılmadığı.

Sosyal medyada yer alan iddialar konuşulurken Yasak Elma dizisi yapımcısından kesin bir açıklama bulunmamaktadır.

