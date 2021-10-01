Yasak Elma entrika dolu yeni sezonuyla sosyal medyada gündem oldu!

Yeni sezona bomba bir giriş yapan Yasak Elma sosyal medyanın gündemine oturdu. FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden Yasak Elma, yeni sezonda da aynı başarıyı elde etmeyi başardı.

Yasak Elma son bölümde neler yaşandı?

Yasak Elmanın yeni sezon ilk bölümünde Ender karakteri yeni kararlar alarak Çağatay karakterinin peşini bırakmaya karar verir. Bu karar sonrasında Kumru karakterinin gizlediği sırların gün yüzüne çıkması ile seyirci büyük bir meraka düştü. Ekranların en sevilen dizilerinden Yasak Elma yeni bölümleri ile her Pazartesi saat 20:00'de FOX ekranlarında.