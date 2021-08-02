Yasak Elma Dizisinin Sevilen Oyuncusu Hapse Giriyor!

Erkanların sevilen dizisi olan Yasak Elma’nın Lila’sı Ayşegül Çınar hakkında hapis kararı çıkabileceği konuşuluyor. Lila karakteriyle karşımıza çıkan Ayşegül Çınar’ın pek çok suçtan hakim karşısına çıkabileceği iddia ediliyor. Yakın zamanda uyuşturucu bulundurmaktan göz altına alınan ve daha sonrasında serbest bırakılan ünlü oyuncu, şimdi ise polislerle tartıştı. Ayşegül Çınar’ın polisleri tehdit ettiği ve sevgilinin polislerin elinden silah alıp tehlikeli hareketlerde bulunduğu öğrenildi. Durum böyle olunca da her ikisi hakkında hapis istemiyle dava açılacağı konuşulmakta.

Yasak Elma’nın Lila’sı Ayşegül Çınar Hapse Girecek Mi?

nden ayrılan oyuncu, diziden ayrıldığından beri işleri pek yolunda gitmiyor. Sürekli olarak ya çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ya da suç işliyor. Yasak Elma dizisinde rol aldığı zamanlarda ilgiyle takip edilen oyuncu, diziden ayrıldıktan sonra herhangi bir yapımda oynamadı.

Yasak Elma dizisinde Lila karakteriyle tanıdığımız Ayşegül Çınar, 6 yıl hapis yatabilir. Hapis istemiyle açılacak olan dava da sevgilisi Furkan Çalıkoğlu içinde 22 yıl hapis istenecek. Kariyerine devam etmesi beklenirken oyuncunun isminin bu tarz olaylarda yer alması hayranlarını üzüyor. Fox TV dizisinde bir daha oynamayacağı tahmin edilmekte.

