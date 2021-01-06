Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya kimdir? Kaç yaşındadır?

Yasak Elma dizisi, Fox TV’de ekranlara gelmeye tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi günleri saat 20:00’de yayınlanan dizi, ilgiyle takip ediliyor. Reyting oranlarında da üst sıralarda olan dizi, adından sıkça söz ettiriyor. Oyuncu kadrosunda, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı diziye, yeni bir isim eklendi. Güzelliği ve oyunculuğu ile beğeni toplayan Nilperi Şahinkaya, diziye dahil oldu. Yaptığı paylaşımla diziye dahil olduğunu açıklayan Nilperi Şahinkaya, dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Nilperi Şahinkaya’nın hayatı...

Nilperi Şahinkaya’nın hayatı

23 Şubat 1988 tarihinde Senegal’de hayata gözlerini açan Nilperi Şahinkaya, Diplomat Salim Levent Şahinkaya’nın kızıdır. Babasının işlerinden dolayı Senegal’de doğan Nilperi, çocukluğunu farklı ülkelerde ve şehirlerde geçirmiştir. İlkokulu Paris’te, ortaokulu ise Ben şehrinde tamamladı. 2003 senesinde Ankara’ya gelen Nilperi, Ankara’da yaşamaya karar verdi. 2006 senesinde Charles de Gaulle Fransız Lisesini tamamlayan Nilperi, üniversite eğitiminin Bilkent Üniversitesi’nde aldı. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ni bitiren oyuncu, Yüksek Şeref Listesi’ne girerek mezun oldu.

Daha sonra oyunculuk hayatı başlayan Nilperi Şahinkaya, ilk olarak Deniz Yıldızı dizisinde oynadı. Daha sonra ilgiyle takip edilen Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisine dahil olan oyuncu, bu diziye girmesinin ardından İstanbul’a taşındı. Sonrasında Kiraz Mevsimi, N’olur Ayrılalım gibi dizilerde yer alan Nilperi Şahinkaya, Blu TV yapımlı Aynen Aynen dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaştı. Güzel oyuncu son olarak Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu.