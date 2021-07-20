Yasak Elma dizisinin başrolünün neden diziden ayrıldığı ortaya çıktı! Oyuncunun yeni dizisi açıklandı!

Fox TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’da izleyicileri üzen bir ayrılık yaşanmıştı. Oyuncu Şafak Pekdemir’in diziyi neden bıraktığı ortaya çıktı. Oyuncunun başka bir projede yer alacağı için bu diziyi bıraktığı öne sürüldü. Peki Şafak Pekdemir’in yeni projesi ne olacak? İşte detaylar…

Şafak Pekdemir hangi dizide oynayacak?

Yeni dizinin konusu

Başarılı ve güzel oyuncu Şafak Pekdemir Mistress dizisinin Türkçe uyarlamasında yer alacak. Pekdemir, kariyeri için bir sıçramaya hazırlanıyor. Yasak Elma’dan sonra şimdi de başrol olarak izleyici karşısına çıkacak.

Mistress dizisinde kadının hayat hikayesi anlatılıyor. Kadın karakterlerin aşk hayatı incelenirken eğlenceli anlara tanıklık ediliyor. Bu dizi yurt dışında oldukça beğeni toplayan bir proje. Dizideki kadın karakterlerden biri Şafak Pekdemir olurken diğer kadın karakterlerin kim olacağı henüz kesinleşmedi.