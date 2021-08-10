Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu bir başka Fox TV dizisinden geliyor

Fox TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’da yeni sezonun çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Diziye daha önce Nesrin Cavadzade’nin yerine Biran Damla Yıldız dahil edilmişti. Bu transferle beraber izleyenlerdeki heyecan iyice arttı. Son edinilen bilgilere göre Yasak Elma’ya bir önemli ismin katıldığı öğrenildi. Peki hangi isim yeni sezonda Yasak Elma’da yer alacak?

Mucize Doktor’un Tanju Hocası Artık Yasak Elma’da

Yasak Elma’nın Geri Sayımında Artık Sona Yaklaşılıyor

Yasak Elma dizisi bir başka Fox TV dizisi Mucize Doktor’da Tanju karakteriyle yer alan’i kadrosuna kattı. Ünlü oyuncu yeni sezonda Yasak Elma dizisiyle ekranlarda yer alacak. Murat Aygen’in dizide önemli karakterlerden birisine hayat vermesi bekleniyor.

Yasak Elma’nın yeni sezon hazırlıklarında artık sona yaklaştığı ifade ediliyor. Projeye birkaç isim daha katılmasının ardından artık dikkatlerin dizi çekimlerine çevrileceği kaydedildi.