Yasak Elma dizisinin Aysel’i Vildan Vatansever kimdir?

Fox TV’de pazartesi akşamları büyük bir ilgi ile izlenendizisinde Yıldız’ın hizmetlisikarakterini canlandırandizide gelinlik giymesi ve komik halleriyle dikkatleri üzerine topladı. Aysel karakterini canlandıran Vildan Vatansever Bulgaristan göçmenidir. İngiltere’den dil eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a yerleşen ve burada kamera önü oyunculuk eğitimi alan Vildan Vatansever sunuculuk yapmış, reklam filmlerinde oynamış ve birçok dizi ve filmde yer almıştır. Vildan Vatansever, Kuzey Güney, Gönül İşleri, Medcezir, Bana Sevmeyi Anlat, Bizim Hikaye, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Nerdesin Birader?, Fazilet Hanım ve Kızları, Kalp Atışı, Jet Sosyete, Darısı Başımıza, Gülperi, Savaşçı, Kuzgun dizilerinde oynamış ve hala Yasak Elma dizinde yer almaktadır.