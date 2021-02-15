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Yasak Elma dizisinin Aysel’i Vildan Vatansever kimdir?

Fox TV’de ekranlara gelen Yasak elma dizinde Aysel karakterini canlandıran Vildan Vatansever son bölümde dikkatleri topladı. Peki Vildan Vatansever kimdir? sorusunun cevabı ve daha fala bilgi haberimizde yer almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:50
Yasak Elma dizisinin Aysel’i Vildan Vatansever kimdir?
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Fox TV’de pazartesi akşamları büyük bir ilgi ile izlenen Yasak Elma dizisinde Yıldız’ın hizmetlisi Aysel karakterini canlandıran Vildan Vatansever dizide gelinlik giymesi ve komik halleriyle dikkatleri üzerine topladı. Aysel karakterini canlandıran Vildan Vatansever Bulgaristan göçmenidir. İngiltere’den dil eğitimi aldıktan sonra İstanbul’a yerleşen ve burada kamera önü oyunculuk eğitimi alan Vildan Vatansever sunuculuk yapmış, reklam filmlerinde oynamış ve birçok dizi ve filmde yer almıştır. Vildan Vatansever, Kuzey Güney, Gönül İşleri, Medcezir, Bana Sevmeyi Anlat, Bizim Hikaye, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Nerdesin Birader?, Fazilet Hanım ve Kızları, Kalp Atışı, Jet Sosyete, Darısı Başımıza, Gülperi, Savaşçı, Kuzgun dizilerinde oynamış ve hala Yasak Elma dizinde yer almaktadır.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:50
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaAyselVildan Vatansever
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