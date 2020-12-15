Yasak Elma dizisinin 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 89. bölüm özeti

Yasak Elma dizisinin 89.Bölüm FOX TV ekranlarında yayınlandı. Şevval Sam, Nesrin Cevadzade ve Eda Ece’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak konusu oldu. Yasak Elma'nın 90. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 89. bölüm özetinde neler oldu? Gibi soruların cevabı merak edilmektedir.

Yasak Elma 89. Son Bölüm Özeti

Yasak Elma dizisinin 89. bölümünün son sahnesinde; Yıldız ile Çağatay arasındaki ilişkinin başlangıcı Feride için bir kâbus olacak. Feride, Yıldız ile Çağatay'ı ayırmak için elinden geleni yapsa da bulduğu son çözüm herkesi şaşırtacak.

Ender, Yıldız ve Şahika istemese de yolları tekrar kesişti. Mert'i kendi tarafına alamayacağını anlayan Şahika, Mert'i şirketten çıkarmanın bir yolunu bulur.

Yasak Elma 90. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandıktan sonra hemen haberimizde yer alacaktır.