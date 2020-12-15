İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları faaliyete başlıyor
Son Dakika
MEB duyurdu! Yarından itibaren anaokulları...
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke eden ilaç geliştirdi
Son Dakika
Almanya, koronaya karşı virüsü bloke...

Yasak Elma dizisinin 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 89. bölüm özeti

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça popüler olan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilmeye başlandı. Dizinin son sahnesinde geçen heyecan verici sahne sonrasında dizinin hayranları, dizinin yeni bölüm fragmanını bekliyor.

15 Aralık 2020 Salı 17:17
Yasak Elma dizisinin 90. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 89. bölüm özeti
Takip Et:

Yasak Elma dizisinin 89.Bölüm FOX TV ekranlarında yayınlandı. Şevval Sam, Nesrin Cevadzade ve Eda Ece’nin başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinin yeni bölümünde neler olacağını merak konusu oldu. Yasak Elma'nın 90. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 89. bölüm özetinde neler oldu? Gibi soruların cevabı merak edilmektedir.

Yasak Elma dizisinin 89. bölümünün son sahnesinde; Yıldız ile Çağatay arasındaki ilişkinin başlangıcı Feride için bir kâbus olacak. Feride, Yıldız ile Çağatay'ı ayırmak için elinden geleni yapsa da bulduğu son çözüm herkesi şaşırtacak.

Yasak Elma 89. Son Bölüm Özeti

Ender, Yıldız ve Şahika istemese de yolları tekrar kesişti. Mert'i kendi tarafına alamayacağını anlayan Şahika, Mert'i şirketten çıkarmanın bir yolunu bulur.

Yasak Elma 90. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandıktan sonra hemen haberimizde yer alacaktır.



Son Güncelleme: 15.12.2020 17:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaDiziFox TvFragman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Azizler filmi ne zaman vizyona girecek? Netflix Azizler konusu ve oyuncuları
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Fatmagül'ün Suçu Ne neden yayınlanmadı!
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Exxen Tv ne zaman yayına başlayacak, ücretli mi olacak?
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Usta oyuncu Tuna Orhan Hekimoğlu dizisine katıldı
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'deki koltuğunu Eser Yenenlere devretti
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!
Sihirli Annem dizisi yeni oyuncuları ile televizyon ekranlarına geri dönüyor!

Popüler Haberler

2021 resmi tatil günleri ve tatil tatilleri takvimi
2021 yılı burç yorumları – 12 Burç 2021 yıllık burç yorumları
Ev almak isteyen vatandaşlara faizsiz konut kredisi imkanı geliyor!
Çıplak dizisinin konusu nedir? Çıplak dizisi neden yayından kaldırıldı?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ve antikor testi ücreti ne kadar?
ABD CAATSA yaptırımları yaptırımları nedir, nasıl işliyor?
PlayStation 5 indirime girecek mi? Ne zaman girecek?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Hülya Özdemir kaç yaşında, nereli?
Baba Vanga kimdir? Baba Vanga 2021 kehanetleri
Nokia 5.4 özellikleri ve fiyatı
Ahmed Kutucu kimdir? Hangi takımda oynuyor? Ahmed Kutucu hakkında bilgiler
Emekliliğe kavuşamayan kişilere devletten 2.135 TL maaş
Ramo dizisi Neco kimdir? Gerçek adı nedir? İlhan Şen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
2020 DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav tarihi
Kral dizisi ne zaman başlayacak? Kral dizisinin oyuncuları ve konusu
Halk Eğitim devam eden ve ertelenen kurslar ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar ve sertifikalar nasıl alınacak?
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
21 Aralık 2020 neler olacak? Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin buluşması Elektrik kesintisi olacak mı?
Beyaz Show 2020 ne zaman başlayacak? Yeni show konsepti nasıl olacak?
Kasım 2020'de Türkiye genelinde kaç konut satıldı? En çok konut satılan iller hangileri?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.