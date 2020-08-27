Yasak Elma dizisine yeni katılan Ahmet Haktan Zavlak kimdir? Yeni Erim karakteri kim olacak?

Yeni dönem çekimleri başlayan Yasak Elma dizisinin ilk çekilen Erim karakterinin olduğu sahneler silindi. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt canlandırılan Erim karakterini yeterli bulamadığı için Arda Adil Görgen’i Erim rolünden aldı. Arda Adil Görgen’in dizi anlaşması feshedildi.

Eril karakterine can verecek olan yeni oyuncu ise Haktan Zavlak oldu. Yönetmen iki oyuncunun da rollerine bakarak Haktan Zavlak tarafını seçti. Çekimler tekrar yapıldı.

Haktan Zavlak hayatı.

Haktan Zavlak, 2001 senesinde İstanbul’da doğmuştur. 65 kg, 1.78 cm boyu olan oyuncu kahverengi saç ve göz rengine sahiptir. Bir önceki projesinde Bir Aile Hikayesi dizisinde Birkan Sokullu’nun gençliğini onamış idi. Geçtiğimiz yıl ise Coca Cola ve Turkcell gibi başarılı markalarda reklam çekimi şeklinde iş birliği yapmıştır.

Ahmet Haktan Zavlak’ın kız arkadaşı hakkında bilgi var mı?

Hobileri arasında gitar çalmak, teniz oynamak olan oyuncunun tenisi profesyonel olarak oynadığı bilinmektedir. Hande Aytar ajansında bulunan oyuncunun ilk deneyimi Uğur Okulları ve Becel reklamlarıdır.

Haktan Zavlak’ın göründüğü kadarı ile bir kız arkadaşı yoktur. Ancak hayat vereceği karakter olan Erim’in dizide aşk hayatı olacaktır.

Yasak Elma dizisine giren Erim karakteri kimdir?

Seçilen oyuncu Ahmet Haktan Zavlak’tır. 19 yaşında olan genç oyuncu tiyatro ve kamera önü için eğitimine devam etmektedir.

İlber Uygar Kabaoğlu diziden niçin ayrıldı?

Kesin bir açıklama yapılmasa bile duyulan bilgilere göre İlber Uygar Kabaoğlu ve Med Yapım arasında kişisel bir sorun çıktığı ya da para konusunda anlaşmazlık olduğu konuşuluyor.