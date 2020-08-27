İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Yasak Elma dizisine yeni katılan Ahmet Haktan Zavlak kimdir? Yeni Erim karakteri kim olacak?

Yasak Elma dizisi için yeni Erim karakterini hangi oyuncunun canlandıracağı belli oldu. aynı zamanda Erim karakterinin neden değiştiği de açıklandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:24
Yasak Elma dizisine yeni katılan Ahmet Haktan Zavlak kimdir? Yeni Erim karakteri kim olacak?
Takip Et:

Yeni dönem çekimleri başlayan Yasak Elma dizisinin ilk çekilen Erim karakterinin olduğu sahneler silindi. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt canlandırılan Erim karakterini yeterli bulamadığı için Arda Adil Görgen’i Erim rolünden aldı. Arda Adil Görgen’in dizi anlaşması feshedildi. 

Eril karakterine can verecek olan yeni oyuncu ise Haktan Zavlak oldu. Yönetmen iki oyuncunun da rollerine bakarak Haktan Zavlak tarafını seçti. Çekimler tekrar yapıldı. 

Haktan Zavlak hayatı.

Haktan Zavlak, 2001 senesinde İstanbul’da doğmuştur. 65 kg, 1.78 cm boyu olan oyuncu kahverengi saç ve göz rengine sahiptir. Bir önceki projesinde Bir Aile Hikayesi dizisinde Birkan Sokullu’nun gençliğini onamış idi. Geçtiğimiz yıl ise Coca Cola ve Turkcell gibi başarılı markalarda reklam çekimi şeklinde iş birliği yapmıştır. 


Hobileri arasında gitar çalmak, teniz oynamak olan oyuncunun tenisi profesyonel olarak oynadığı bilinmektedir. Hande Aytar ajansında bulunan oyuncunun ilk deneyimi Uğur Okulları ve Becel reklamlarıdır. 

Ahmet Haktan Zavlak’ın kız arkadaşı hakkında bilgi var mı?

 

Haktan Zavlak’ın göründüğü kadarı ile bir kız arkadaşı yoktur. Ancak hayat vereceği karakter olan Erim’in dizide aşk hayatı olacaktır.

Yasak Elma dizisine giren Erim karakteri kimdir?

Seçilen oyuncu Ahmet Haktan Zavlak’tır. 19 yaşında olan genç oyuncu tiyatro ve kamera önü için eğitimine devam etmektedir. 

İlber Uygar Kabaoğlu diziden niçin ayrıldı?

Kesin bir açıklama yapılmasa bile duyulan bilgilere göre İlber Uygar Kabaoğlu ve Med Yapım arasında kişisel bir sorun çıktığı ya da para konusunda anlaşmazlık olduğu konuşuluyor. 



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:24
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisine yeni katılan Ahmet Haktan Zavlak kimdir? Yeni Erim karakteri kim olacak?
Kamu bankaları artan enflasyon nedeni ile kredi faiz oranlarında güncellemeye gitti!
Dünya Göz Hastanesi Muayene Ücretleri 2020
Show TV’nin sevilen dizisi Çukur’a yeni oyuncu katılıyor! İrem Sak Çukur kadrosunda!
İşverenler tarafından ilgiyle beklenen Muhtasar SGK Birleşmesi için son tarih açıklandı!
Covid-19 sürecinde Engelli Vatandaşlara yapılan ve yapılması planlanan yardımlar!
2020 İstanbul Büyükşehir Belediye bursu nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? Kimlere İBB bursu verilmektedir?
Sosyal Güvenlik Bölümü nedir? Sosyal Güvenlik Bölümü dersleri, iş imkanları ve maaşları!
Halkbank'tan yüzde 0,55 faiz oranları ile 30.000 TL'ye kadar kredi imkanları!
Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosu belli oldu mu? Filmin vizyon tarihi ne zaman?
Konaklama Vergisi nedir? Kimler Konaklama Vergisi Öder?
AÖF final sonuçları Aa, ba, bb, bc, cc, dc, dd, fd ve ff harf notları anlamı
Yumurta kaç dakikada nasıl pişer? Kayısı kıvamında yumurta nasıl haşlanır?
Koronavirüste İstanbul, Ankara, İzmir'de en riskli ilçeler hangileri?
ÖSYM EKPSS 2020 ne zaman yapılacak? Koronavirüs sonrası yeni tarih belli oldu!
İş Kayıt Belgesi Nedir? İŞKUR İş Kayıt Belgesi Nereden Temin Edilir?
Bekçiler Polis Olabilir Mi? Bekçilikten Polisliğe Geçiş Yapılır Mı?
Çocuklu Ailelere Müjde! Devlet Bakım ve Kreş Desteği Veriyor! 1200 TL Destekten Kimler Yararlanabiliyor?
TÜİK’in açıklamalarına göre İstanbul’un güncel ilçe nüfus sayımları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrenciye 26.4 milyarlık destek paketi
Bağkur Prim Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır? Nereye Prim Ödemesi Yapılmaktadır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.