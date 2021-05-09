Yasak Elma dizisine transfer olan Ece Dizdar hangi rolü canlandıracak?

Güzel oyuncu Nesrin Cevadzade geçen hafta senaryo gereğince Yasak Elma dizisinde sevilen karakteri Şahika’ya veda ederek diziden ayrıldı. Cevadzade’nin diziden ayrılması üzerine yerine Ece Dizdar geldi. Dizdar’ın Yasak Elma’da nasıl bir karakteri canlandıracağı ise henüz belli değil.
Ece Dizdar kim?
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Londra’ya taşınmış ve ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuğa başlamıştır. Oyuncu halen İngiltere ile Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinemada oyunculuk yapmaktadır.
Son Güncelleme: 09.05.2021 20:38