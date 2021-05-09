Yasak Elma dizisine transfer olan Ece Dizdar hangi rolü canlandıracak?

Güzel oyuncu Nesrin Cevadzade geçen hafta senaryo gereğince Yasak Elma dizisinde sevilen karakteri Şahika’ya veda ederek diziden ayrıldı. Cevadzade’nin diziden ayrılması üzerine yerine Ece Dizdar geldi. Dizdar’ın Yasak Elma’da nasıl bir karakteri canlandıracağı ise henüz belli değil.

Ece Dizdar kim?

Güzel oyuncu Ece Dizdar, 23 Kasım 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. Denizaltılarda çalışan babasının işi nedeni ile çocukluğunda ülkemizin pek çok şehri ile Pakistan, Belçika ve İngiltere’de yaşamıştır. Yaşadığı ülkelerde genel olarak DoDDS Amerikan okullarında eğitim almıştır. Ortaokul zamanlarında Belçika’da müzikal oyunculuk, ses ve dans üstüne eğitim almış, iki sene süresince çocuk konservatuarı kapsamında sahne almıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Londra’ya taşınmış ve ARTSED oyunculuk akademisinde burslu olarak oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuğa başlamıştır. Oyuncu halen İngiltere ile Türkiye’de tiyatro, televizyon ve sinemada oyunculuk yapmaktadır.