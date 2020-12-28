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Yasak Elma dizisine katılan Mert Altınışık kimdir? Mahmut karakteri kimdir?

Aralık 28 Pazartesi günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Yasak Elma dizisine katılan Mert Altınışık kimdir? Mahmut karakteri kimdir? haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:41
Yasak Elma dizisine katılan Mert Altınışık kimdir? Mahmut karakteri kimdir?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’ya katılan oyuncular merak ediliyor. Diziye son olarak Beni Affet dizisinden tanınan Mert Altınışık katılırken oyuncunun dizide Mahmut karakterine hayat vereceği belirtildi.

Yasak Elma Mahmut kimdir?

Mahmut, Hasan Ali’nin müdürüdür. Kaba bir iş adamı olan Hasan Ali Adana’dan İstanbul’a gelen ve Argun Holding’i satın almak isteyen Hasan Ali’nin en büyük yardımcısı olacaktır. Mahmut aynı zamanda Hasan Ali’nin en güvendiği insandır.

Mert Altınışık kimdir?

14 Mayısıs 1986’da Bursa’da dünyaya gelen 34 yaşında ki başarılı oyuncu Beni Affet dizisinde 4 sezon boyunca Kemal karakterine hayat vermiştir. Beni Affet dizisinden ayrıldıktan sonra Hercai ve Meryem dizilerinde görev alan Altınışık beklenileni verememiştir.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:41
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KimdirMert AltınışıkMahmutYasak Elma
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